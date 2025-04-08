皇后區民事法官參選人米勒 6月投入初選

皇后區民事法庭第2選區參選人米勒(Julie Milner)，將參與6月24日(周二)的民主黨初選。(主辦方提供)

皇后區 民事法庭第二選區參選人米勒(Julie Milner)於日前在皇后區艾姆赫斯特(Elmhurst)的舉辦募款餐會，現場約50名支持者出席，他於會中宣布自己達成初選所需的連署門檻，將參與6月24日(周二)的民主黨初選。

米勒表示，參選不是因為她想要這個職位或是特權和權力，而是希望以自己的專業知識背景，讓人們重新信任司法系統，並且給予每位選民一個真正的選擇，恢復司法的誠信。

她說，自己擁有數十年的職業生涯，她象徵著對為所有人追求平等正義的堅定承諾。作為一名來自皇后區的候選人，她深刻理解社區多元化的力量，以及司法制度在追求正義中所面臨的挑戰。

據了解，米勒持有紐約市 立大學法學院的法學博士學位，以及長島 大學的轉型領導教育博士學位，她曾於去年參選皇后區民事法官職位，獲得逾2萬多票但未能勝出。

市議會第21選區參選人孟瑟瑞(Hiram Monserrate)、亞裔政治組織「亞潮萌」(Asian Wave Alliance)創始人朱雅婷、紐約市居民聯盟主席臧東慧、市議員霍頓(Robert Holden)預算主任黃友興(Phil Wong)等人參與。