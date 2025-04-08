我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大戲還沒上場？黑天鵝基金經理人：史詩級崩盤最終將大跌80%

「美國旗應美國製」…白宮列10項「不公平貿易」 中日皆上榜

皇后區民事法官參選人米勒 6月投入初選

記者尤昱程／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
皇后區民事法庭第2選區參選人米勒(Julie Milner)，將參與6月24日(周二)的民主黨初選。(主辦方提供)
皇后區民事法庭第2選區參選人米勒(Julie Milner)，將參與6月24日(周二)的民主黨初選。(主辦方提供)

皇后區民事法庭第二選區參選人米勒(Julie Milner)於日前在皇后區艾姆赫斯特(Elmhurst)的舉辦募款餐會，現場約50名支持者出席，他於會中宣布自己達成初選所需的連署門檻，將參與6月24日(周二)的民主黨初選。

米勒表示，參選不是因為她想要這個職位或是特權和權力，而是希望以自己的專業知識背景，讓人們重新信任司法系統，並且給予每位選民一個真正的選擇，恢復司法的誠信。

她說，自己擁有數十年的職業生涯，她象徵著對為所有人追求平等正義的堅定承諾。作為一名來自皇后區的候選人，她深刻理解社區多元化的力量，以及司法制度在追求正義中所面臨的挑戰。

據了解，米勒持有紐約市立大學法學院的法學博士學位，以及長島大學的轉型領導教育博士學位，她曾於去年參選皇后區民事法官職位，獲得逾2萬多票但未能勝出。

市議會第21選區參選人孟瑟瑞(Hiram Monserrate)、亞裔政治組織「亞潮萌」(Asian Wave Alliance)創始人朱雅婷、紐約市居民聯盟主席臧東慧、市議員霍頓(Robert Holden)預算主任黃友興(Phil Wong)等人參與。

皇后區 紐約市 長島

上一則

王嘉廉社區醫療中心4/12舉辦免費頭頸癌篩檢活動

下一則

舒默批川普 關稅政策將毀紐約經濟
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

NBA／柯瑞手感慘澹 只拿3分寫賽季次低 火箭斷勇士連勝

NBA／柯瑞手感慘澹 只拿3分寫賽季次低 火箭斷勇士連勝
繼水果冰沙之後 這款人氣商品也將重返好市多美食區

繼水果冰沙之後 這款人氣商品也將重返好市多美食區
「晶片戰爭」作者米勒：台積避反壟斷 仍在未定之天

「晶片戰爭」作者米勒：台積避反壟斷 仍在未定之天
「晶片戰爭」作者：台積電避反壟斷 仍是未定之天

「晶片戰爭」作者：台積電避反壟斷 仍是未定之天

熱門新聞

布碌崙(布魯克林)班森賀一戶華人家庭6日發生家暴事件，警方在現場調查。(記者胡聲橋/攝影)

紐約華男持刀砍4外甥女 被警槍擊重傷

2025-04-06 17:13
即日起，市民必須把所有食物殘渣、受汙染的紙類與庭院廢棄物，與一般垃圾分開，放置在如圖所示的指定棕色垃圾桶內，否則將被罰款。(市長辦公室提供)

紐約市廚餘回收新規4/1上路 違規至少罰25元

2025-04-01 07:45
市主計長蘭德呼籲紐約市法務部提告特斯拉公司，理由是他將精力轉移到公司運營之外且言行對品牌構成了危害，導致股價暴跌。(美聯社)

特斯拉股價暴跌 讓紐約養老金帳戶蒸發4億 市主計長要告馬斯克

2025-04-03 14:48
華埠東百老匯地鐵站發生未遂強暴案，受害人的褲子在大庭廣眾之下被扒掉，圖中所示的嫌犯現仍在逃，警方呼籲知情民眾積極提供線索。(市警提供)

紐約地鐵站內發生未遂強暴 嫌犯當眾扒掉女生褲子試圖侵犯

2025-04-07 19:50
華策會因舉辦移民講座遭監督團體指控是在教人逃避執法，華策會澄清指出，講座內容都是教導民眾認識法律。圖為移民與海關執法局人員拘捕無證客。(路透)

宣導應對ICE講座遭舉報 引發華社寒蟬效應

2025-04-05 07:42
根據規定，紐約市民從4月1日起需要將廚餘垃圾單獨裝在棕色的專用垃圾桶內，等待每周一次定期收集。圖為廚餘專用垃圾桶樣式。(市清潔局提供)

紐約市廚餘回收新規上路 華人：宣傳不足 多人不清楚具體要求

2025-04-02 06:56

超人氣

更多 >
豬哥亮愛女認了「離開台灣」巨額保險內幕曝光

豬哥亮愛女認了「離開台灣」巨額保險內幕曝光
華人入境美國若簽署這份表格 恐被遣返 綠卡也會喪失

華人入境美國若簽署這份表格 恐被遣返 綠卡也會喪失
川普再威脅中國：不撤銷反制就再加50%關稅

川普再威脅中國：不撤銷反制就再加50%關稅
美股3大指數開低後一度戲劇性反彈 因2消息致多空拉鋸

美股3大指數開低後一度戲劇性反彈 因2消息致多空拉鋸
貝森特稱70國來談關稅「我們很忙」 這個國家優先協商

貝森特稱70國來談關稅「我們很忙」 這個國家優先協商