我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大戲還沒上場？黑天鵝基金經理人：史詩級崩盤最終將大跌80%

「美國旗應美國製」…白宮列10項「不公平貿易」 中日皆上榜

第22屆美國華裔小姐選美 即起開放報名

記者尤昱程／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
記者會現場也邀請歷屆優秀佳麗出席，鼓勵年輕女性勇敢追夢。(主辦方提供)
記者會現場也邀請歷屆優秀佳麗出席，鼓勵年輕女性勇敢追夢。(主辦方提供)

美國華裔小姐選美會近日在皇后區法拉盛舉辦記者會，宣布第22屆選美競賽正式啟動。主辦方表示，這項比賽旨在為年輕華裔女性提供展現自信與才華的舞台，並鼓勵參賽者在過程中培養領導力與文化認同感。

美國華裔小姐會執行長江謹輝表示，本屆活動主題為「花樣年華・時代烙印」，向80年代的風格致敬。他說，選美會自2002年創辦以來，致力於傳承中華文化，過往佳麗在各領域皆有亮眼表現，成為華人社群中年輕女性的典範。

選美會總裁何麗琦表示，活動不僅著重外在美，更重視參賽者的內涵、舞台表現與才藝展現，期望透過專業訓練，發掘具潛力的新星，也讓更多人了解中華文化的魅力。

選美會秘書長阮健華表示，這項比賽不只是舞台上的競爭，更是選手人生的重要起點。他鼓勵參賽者勇於表達自我、發揮潛力，並表示自己與團隊將全力支援每一位佳麗在舞台上的成長與蛻變。

比賽歷時兩個多月，活動流程包括初選、形象拍攝、才藝比賽及旅拍行程等。主辦單位也宣布，今年將邀請TVB三屆視帝羅嘉良擔任特別嘉賓，為選手帶來難得的交流機會。

總決賽將於8月2日(周六)在康州金神大賭場舉行，冠軍將代表紐約前往香港，參加由TVB主辦的「國際中華小姐大賽」，與來自世界各地的華裔佳麗同台競技。

報名現已開放，凡年齡介於16至26歲之間，擁有一半以上華人血統，具合法居留資格與高中以上學歷的未婚女性皆可參加。30日(周三)以前報名將享有早鳥報名費300元，正常報名費為500元，5月31日截止(周六)。更多資訊可至官方網站查詢，網址www.MissChinesePageant.com查詢

華裔 華人 法拉盛

上一則

王嘉廉社區醫療中心4/12舉辦免費頭頸癌篩檢活動

下一則

舒默批川普 關稅政策將毀紐約經濟
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

恐向中國加徵50％關稅 川普：盼與習近平維持好關係

恐向中國加徵50％關稅 川普：盼與習近平維持好關係
盡快消除與美國貿易逆差 以色列總理：做他國榜樣

盡快消除與美國貿易逆差 以色列總理：做他國榜樣
華爾街大咖批對等關稅 前財長：經濟放緩「幾乎無可避免」

華爾街大咖批對等關稅 前財長：經濟放緩「幾乎無可避免」
歐盟向美提議所有工業產品互相降至零關稅

歐盟向美提議所有工業產品互相降至零關稅

熱門新聞

布碌崙(布魯克林)班森賀一戶華人家庭6日發生家暴事件，警方在現場調查。(記者胡聲橋/攝影)

紐約華男持刀砍4外甥女 被警槍擊重傷

2025-04-06 17:13
即日起，市民必須把所有食物殘渣、受汙染的紙類與庭院廢棄物，與一般垃圾分開，放置在如圖所示的指定棕色垃圾桶內，否則將被罰款。(市長辦公室提供)

紐約市廚餘回收新規4/1上路 違規至少罰25元

2025-04-01 07:45
市主計長蘭德呼籲紐約市法務部提告特斯拉公司，理由是他將精力轉移到公司運營之外且言行對品牌構成了危害，導致股價暴跌。(美聯社)

特斯拉股價暴跌 讓紐約養老金帳戶蒸發4億 市主計長要告馬斯克

2025-04-03 14:48
華埠東百老匯地鐵站發生未遂強暴案，受害人的褲子在大庭廣眾之下被扒掉，圖中所示的嫌犯現仍在逃，警方呼籲知情民眾積極提供線索。(市警提供)

紐約地鐵站內發生未遂強暴 嫌犯當眾扒掉女生褲子試圖侵犯

2025-04-07 19:50
華策會因舉辦移民講座遭監督團體指控是在教人逃避執法，華策會澄清指出，講座內容都是教導民眾認識法律。圖為移民與海關執法局人員拘捕無證客。(路透)

宣導應對ICE講座遭舉報 引發華社寒蟬效應

2025-04-05 07:42
根據規定，紐約市民從4月1日起需要將廚餘垃圾單獨裝在棕色的專用垃圾桶內，等待每周一次定期收集。圖為廚餘專用垃圾桶樣式。(市清潔局提供)

紐約市廚餘回收新規上路 華人：宣傳不足 多人不清楚具體要求

2025-04-02 06:56

超人氣

更多 >
豬哥亮愛女認了「離開台灣」巨額保險內幕曝光

豬哥亮愛女認了「離開台灣」巨額保險內幕曝光
華人入境美國若簽署這份表格 恐被遣返 綠卡也會喪失

華人入境美國若簽署這份表格 恐被遣返 綠卡也會喪失
川普再威脅中國：不撤銷反制就再加50%關稅

川普再威脅中國：不撤銷反制就再加50%關稅
美股3大指數開低後一度戲劇性反彈 因2消息致多空拉鋸

美股3大指數開低後一度戲劇性反彈 因2消息致多空拉鋸
貝森特稱70國來談關稅「我們很忙」 這個國家優先協商

貝森特稱70國來談關稅「我們很忙」 這個國家優先協商