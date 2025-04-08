第22屆美國華裔小姐選美 即起開放報名

記者會現場也邀請歷屆優秀佳麗出席，鼓勵年輕女性勇敢追夢。(主辦方提供)

美國華裔 小姐選美會近日在皇后區法拉盛 舉辦記者會，宣布第22屆選美競賽正式啟動。主辦方表示，這項比賽旨在為年輕華裔女性提供展現自信與才華的舞台，並鼓勵參賽者在過程中培養領導力與文化認同感。

美國華裔小姐會執行長江謹輝表示，本屆活動主題為「花樣年華・時代烙印」，向80年代的風格致敬。他說，選美會自2002年創辦以來，致力於傳承中華文化，過往佳麗在各領域皆有亮眼表現，成為華人 社群中年輕女性的典範。

選美會總裁何麗琦表示，活動不僅著重外在美，更重視參賽者的內涵、舞台表現與才藝展現，期望透過專業訓練，發掘具潛力的新星，也讓更多人了解中華文化的魅力。

選美會秘書長阮健華表示，這項比賽不只是舞台上的競爭，更是選手人生的重要起點。他鼓勵參賽者勇於表達自我、發揮潛力，並表示自己與團隊將全力支援每一位佳麗在舞台上的成長與蛻變。

比賽歷時兩個多月，活動流程包括初選、形象拍攝、才藝比賽及旅拍行程等。主辦單位也宣布，今年將邀請TVB三屆視帝羅嘉良擔任特別嘉賓，為選手帶來難得的交流機會。

總決賽將於8月2日(周六)在康州金神大賭場舉行，冠軍將代表紐約前往香港，參加由TVB主辦的「國際中華小姐大賽」，與來自世界各地的華裔佳麗同台競技。

報名現已開放，凡年齡介於16至26歲之間，擁有一半以上華人血統，具合法居留資格與高中以上學歷的未婚女性皆可參加。30日(周三)以前報名將享有早鳥報名費300元，正常報名費為500元，5月31日截止(周六)。更多資訊可至官方網站查詢，網址www.MissChinesePageant.com查詢