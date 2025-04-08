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「超級寶貝」、「超級人生」選拔賽 秀精采才藝

記者曹馨元／紐約報導
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為三至18歲兒童提供才藝展示舞台的「超級寶貝」、及讓中老年展現才華的「超級人生」美國賽區選拔賽於即日起開始報名。(圖片由主辦方提供)
為三至18歲兒童提供才藝展示舞台的「超級寶貝」、及讓中老年展現才華的「超級人生」美國賽區選拔賽於即日起開始報名。(圖片由主辦方提供)

為三至18歲兒童提供才藝展示舞台的「超級寶貝」、及讓中老年展現才華的「超級人生」美國賽區選拔賽於即日起開始報名。兩場比賽的優秀選手，將於今年夏天前往北京央視演播廳參加「超級寶貝」、「超級人生」的巔峰之戰爭霸賽暨頒獎盛典。

本屆美國賽區的比賽由「超級寶貝」、「超級人生」欄目組美國組委會主辦，由美國「Galaxy Desire Inc. 銀河國際文化藝術交流中心」承辦，「藍天聚創」協辦。其中，「超級寶貝」自2010年創辦以來已成功舉辦了15屆，本次比賽將採用現場直播的形式，與中國北京同步進行；北京賽區評委將對選手現場打分，現場揭曉比賽名次與結果。

主辦方平惠子介紹，「超級寶貝」分為舞蹈組、唱歌組、樂器組及達人組，比賽內容涵蓋相聲、民樂、小品、走秀等廣泛形式；今年，歌唱組的獲獎選手有望參加美國電影「紐約往事」的插曲演唱，優秀選手將參加短視頻表演。

而「超級人生」 則是中國打造的一檔中老年展演電視綜藝欄目，以「心年輕，更健康」為核心理念，豐富了民眾文化生活。欄目組同時舉辦了「超級寶貝&超級人生老少同樂春晚」、「超級人生傳統服飾國風大典」等各種文藝演出活動。

兩檔欄目的全美總決賽將於5月24日在紐約法拉盛的和美康護理中心舉辦，選手可通過現場參賽或視頻參賽，並於5月10日前將節目視頻發至官方郵箱[email protected]。活動已開啟報名，報名費用為80元起，更多信息可聯繫電話(646)369-0646、官方郵箱或官方微信號，superbabyusa。

法拉盛

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