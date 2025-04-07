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拚住房政策 蘭德提全面改造政府樓

記者許君達╱紐約報導
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正在參選市長的市主計長蘭德近日推出一項住房改善計畫，旨在提高政府樓社區中超過51萬居民的居住品質、安全和發展機會。該計畫幫助蘭德獲得了全市多個大型政府樓社區領袖的支持。(取自市主計長辦公室)
正在參選市長的市主計長蘭德近日推出一項住房改善計畫，旨在提高政府樓社區中超過51萬居民的居住品質、安全和發展機會。該計畫幫助蘭德獲得了全市多個大型政府樓社區領袖的支持。(取自市主計長辦公室)

正在參選市長的現任市主計長蘭德(Brad Lander)6日發布一項住房改善計畫，旨在加強政府樓(NYCHA)的修繕效率並增加資金投入，以提升居民的生活質量。據報，該計畫使蘭德獲得了全市多個大型政府樓社區領袖的支持。

計畫書指出，紐約市的政府樓現有約51萬7000名居民，為大量低收入家庭提供了穩定的住宅，但由於房屋老舊、投資不足，導致部分社區居住環境惡劣、管理水平低下、治安問題突出，且階層固化導致政府樓居民的階層躍升渠道不暢。

針對以上問題，計畫從房屋、安全和經濟機會三大方面提出了多項解決方案。在房屋修繕方面，蘭德承諾給政府樓社區增加三倍經費，優先用於修繕暖氣、電梯，並加強油漆除鉛和黴菌清理，還要推出一個類似Yelp的用戶評價系統，讓住戶給承包商打分和反饋，未來結付工程款時將參考住戶的評價予以定價，對不合格的承包商，要實行黑名單制度，以提升維修服務的效率和透明度。

在公共安全方面，該計畫聚焦於提升犯罪干預，使各種有助於預防犯罪的外展工作植根於政府樓社區內，還要提升社區內的照明水平，以增加居民夜間活動的安全性。此外，計畫還將鼠患治理放在與公共安全同等重要的位置上，將部分成功的滅鼠案例推廣實踐。

在經濟機會方面，計畫承諾為居住在政府樓社區內的青少年提供長期的職業訓練體系，著力培養科技、醫療建築與永續發展相關產業的人才，並在政策上予以傾斜，重點保障政府樓居民在綠色產業就業、暑期工讀等方面的機會。此外，蘭德還計畫在市大(CUNY)體系內增加免費教育機會，幫助有志於未來從事教師、社工、綠色產業等行業的政府樓居民後代更容易地獲得大學教育和學位。

根據紐約媒體amNewYork報導，蘭德獲得了多個政府樓社區領袖的支持，其中包括有大量華裔居民的曼哈頓下東城史密斯社區(Alfred E. Smith Houses)居民委員會主席托雷斯(Aixa Torres)等。

政府樓 低收入 紐約市

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