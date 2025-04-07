華人業者：關稅戰萬物齊漲、好處看不到 曼哈頓大遊行抗議

為抗議川普多項政策，數萬民眾5日走上曼哈頓街頭。華人業者6日則指出，關稅帶來的影響將導致租金、房價、物價繼續上漲。(美聯社)

為抗議川普 政府自上任以來，多項在移民、經濟、人權的政策，數萬民眾於5日走上曼哈頓街頭抗議，其中川普大規模徵收關稅 、引發全球貿易戰的舉措是受到最多批評的政策之一；華人業者6日則指出，關稅帶來的影響將導致租金、房價、物價繼續上漲。

5日在全美各大城市都掀起了「別插手」(Hands Off)遊行，是川普上台以來規模最大的抗議活動。作為全美同步舉行的「別插手」遊行其中一站，紐約的抗議者擠滿了曼哈頓中城的第五大道，高喊著「別碰我們的工作」、「多元化、公平、包容(DEI)使美國強大。別碰！」反對川普上任來，削減聯邦開支、干涉大學學術自由、取消DEI、加徵關稅等種種政策。

川普日前宣布對180多個國家地區的銷美商品徵收10%基準關稅，更對其中約60國加徵高額對等關稅，也成為最受到批評的政策；抗議者表示，關稅導致的高生活成本將讓大量中產階級無法負荷，「我們將失去辛苦掙來的一切」。

全美住宅建設業者協會(NAHB)發布報告稱，關稅將導致木材、地板、五金等核心建房材料成本增高，因而致使新建房屋平均成本上漲達9200元。紐約地產中介張翔宇表示，新房60%的成本來自建材，「關稅帶來的原材料成本增高，會導致有些開發商把項目延期，新樓建設陷入停滯，就像疫情期間一樣」。

張翔宇也指出，房屋建造仰賴大量的移民勞工，近來由於川普大規模驅逐非法移民 ，導致人工成本已經有所上漲；在人工、建材多重成本增高的情況下，張翔宇預計，「半年左右的時間，大家可能就會看到，新房租金、售價都會再度上升」。

此外，關稅成本也將投射到民眾每日採買的生活必需品中。曼哈頓華埠老字號「金門食品公司」的經理陳希說，按照川普的關稅政策，店內部分貨品成本將增加一半以上，「短期內對超市的生意一定會有很大影響」。由於價格上升打破供需平衡，陳希表示，單價較高的產品，如從香港進口的干貝、海參等海產，「訂貨數量很小心，不敢訂多，因為不知道大家對高價的承受能力」。