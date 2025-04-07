紐約下州賭場申請截止日臨近 11機構搶奪3牌照

紐約下州的三塊賭場牌照申請將於今年6月27日截止，目前，共有11家機構提出建案有意角逐，圖為皇后區花旗球場周邊的賭場建案。(取自大都會公園官網)

紐約下州的三塊賭場牌照申請將於今年6月27日截止，目前，共有11家機構提出建案有意角逐，其中皇后區 花旗球場周邊的賭場建案、以及與川普 總統存在財務關聯的布朗士 賭場建案，還需要額外的立法支持，以便完成土地用途變更。根據時間線，相關委員會最終將在12月，選出三個建案發放牌照。

目前，至少已有11家機構提出建案，有意角逐賭場牌照，其中包括已經有老虎機設施的皇后區雲頂世界與揚克斯(Yonkers)Empire City、以及時報廣場的凱撒宮、長島的金沙拉斯維加斯(Sands Las Vegas)等。而擬在皇后區花旗球場附近停車場及布朗士打造的兩個賭場建案，則還需要額外的立法支持，這些土地目前均為法定的公園用地，只有通過土地用途變更的立法，才能建造賭場。

花旗球場周邊賭場建案由紐約大都會老闆科恩(Steve Cohen)與硬石國際(Hard Rock International)牽頭，最近在州參議員劉醇逸提案、變更土地用途後取得重大進展。劉醇逸表示，該法案僅允許科恩競爭賭場牌照，但並不保證他會勝出。他有信心提案能在州議會此次6月12日會期結束前獲得通過。

不過，根據媒體Newsday報導，消息人士表示，鑑於6月27日的牌照申請截止日期已經迫在眉睫，該提案有可能被納入本月內州議會將與州府達成的州預算協議。劉醇逸對此表示，他並不打算這樣做，但這種情況也不是沒有先例。

布朗士的賭場提案則由博彩業公司巴利(Bally's)牽頭，同樣需要立法支持。該擬建地點過去是一個公共高爾夫球場，曾由川普集團(Trump Organization)運營。目前，川普集團已將球場所有權出售給巴利，但「紐約時報」報導稱，根據先前未披露的購買協議條款，如果巴利獲得其中一張賭場許可證，川普將獲得額外的1億1500萬元收益。

在申請截止日後，每個賭場建案，將經由建案所在地的社區諮詢委員會(Community Advisory Council)率先審查，六名委員分別由州長、市長、區長、市議員、州參議員任命，需要四人及以上多數同意後，方能進入下一階段。社區諮詢委員會需在9月30日前對各建案投票，之後，州博彩委員會預計將於12月1日前做出決定，並在12月31日前，完成三張賭場牌照的發放。