我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普的良藥苦口？解放日後全球股市崩跌 恐怖關稅會持續多久

何時放下關稅大刀？川普給出答案了

紐約下州賭場申請截止日臨近 11機構搶奪3牌照

記者鄭怡嫣╱紐約報導
紐約下州的三塊賭場牌照申請將於今年6月27日截止，目前，共有11家機構提出建案有意角逐，圖為皇后區花旗球場周邊的賭場建案。(取自大都會公園官網)
紐約下州的三塊賭場牌照申請將於今年6月27日截止，目前，共有11家機構提出建案有意角逐，圖為皇后區花旗球場周邊的賭場建案。(取自大都會公園官網)

紐約下州的三塊賭場牌照申請將於今年6月27日截止，目前，共有11家機構提出建案有意角逐，其中皇后區花旗球場周邊的賭場建案、以及與川普總統存在財務關聯的布朗士賭場建案，還需要額外的立法支持，以便完成土地用途變更。根據時間線，相關委員會最終將在12月，選出三個建案發放牌照。

目前，至少已有11家機構提出建案，有意角逐賭場牌照，其中包括已經有老虎機設施的皇后區雲頂世界與揚克斯(Yonkers)Empire City、以及時報廣場的凱撒宮、長島的金沙拉斯維加斯(Sands Las Vegas)等。而擬在皇后區花旗球場附近停車場及布朗士打造的兩個賭場建案，則還需要額外的立法支持，這些土地目前均為法定的公園用地，只有通過土地用途變更的立法，才能建造賭場。

花旗球場周邊賭場建案由紐約大都會老闆科恩(Steve Cohen)與硬石國際(Hard Rock International)牽頭，最近在州參議員劉醇逸提案、變更土地用途後取得重大進展。劉醇逸表示，該法案僅允許科恩競爭賭場牌照，但並不保證他會勝出。他有信心提案能在州議會此次6月12日會期結束前獲得通過。

不過，根據媒體Newsday報導，消息人士表示，鑑於6月27日的牌照申請截止日期已經迫在眉睫，該提案有可能被納入本月內州議會將與州府達成的州預算協議。劉醇逸對此表示，他並不打算這樣做，但這種情況也不是沒有先例。

布朗士的賭場提案則由博彩業公司巴利(Bally's)牽頭，同樣需要立法支持。該擬建地點過去是一個公共高爾夫球場，曾由川普集團(Trump Organization)運營。目前，川普集團已將球場所有權出售給巴利，但「紐約時報」報導稱，根據先前未披露的購買協議條款，如果巴利獲得其中一張賭場許可證，川普將獲得額外的1億1500萬元收益。

在申請截止日後，每個賭場建案，將經由建案所在地的社區諮詢委員會(Community Advisory Council)率先審查，六名委員分別由州長、市長、區長、市議員、州參議員任命，需要四人及以上多數同意後，方能進入下一階段。社區諮詢委員會需在9月30日前對各建案投票，之後，州博彩委員會預計將於12月1日前做出決定，並在12月31日前，完成三張賭場牌照的發放。

川普 布朗士 皇后區

上一則

市消防局前高官涉賄 獲刑20個月 罰金逾15萬元

下一則

房價上漲8成 紐約上班族開始在費城尋屋
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

99歲牧師請教友看護遭控「非法轉租」 劉醇逸聲援

99歲牧師請教友看護遭控「非法轉租」 劉醇逸聲援
紐約客談／賭場案押上的是未來生活

紐約客談／賭場案押上的是未來生活
曾撰文關注賭場衝擊 劉醇逸：對賭博成癮仍保持警覺

曾撰文關注賭場衝擊 劉醇逸：對賭博成癮仍保持警覺
開發方允建Skypark步道橋 劉醇逸擬提案為賭場申請鋪路

開發方允建Skypark步道橋 劉醇逸擬提案為賭場申請鋪路

熱門新聞

布碌崙(布魯克林)班森賀一戶華人家庭6日發生家暴事件，警方在現場調查。(記者胡聲橋/攝影)

紐約華男持刀砍4外甥女 被警槍擊重傷

2025-04-06 17:13
長島華裔針灸師劉君怡被控以虛假治療紀錄騙取包括「紅藍卡」福利在內的保險報銷數千萬元，近日認罪，並認罰近4000萬元。(美聯社)

出手闊綽又賄絡 長島華裔針灸師健保欺詐罰4000萬

2025-03-30 19:51
即日起，市民必須把所有食物殘渣、受汙染的紙類與庭院廢棄物，與一般垃圾分開，放置在如圖所示的指定棕色垃圾桶內，否則將被罰款。(市長辦公室提供)

紐約市廚餘回收新規4/1上路 違規至少罰25元

2025-04-01 07:45
市主計長蘭德呼籲紐約市法務部提告特斯拉公司，理由是他將精力轉移到公司運營之外且言行對品牌構成了危害，導致股價暴跌。(美聯社)

特斯拉股價暴跌 讓紐約養老金帳戶蒸發4億 市主計長要告馬斯克

2025-04-03 14:48
華策會因舉辦移民講座遭監督團體指控是在教人逃避執法，華策會澄清指出，講座內容都是教導民眾認識法律。圖為移民與海關執法局人員拘捕無證客。(路透)

宣導應對ICE講座遭舉報 引發華社寒蟬效應

2025-04-05 07:42
長島華裔針灸師劉君怡被控以虛假治療紀錄騙取包括「紅藍卡」福利在內的保險報銷數千萬元，近日認罪，並認罰近4000萬元。(美聯社)

健保欺詐罪成 長島華裔針灸師認罰4000萬

2025-03-31 11:52

超人氣

更多 >
川普對等關稅有3真正目的？分析師：企圖心遠超一般想像

川普對等關稅有3真正目的？分析師：企圖心遠超一般想像
紐約華男持刀砍4外甥女 被警槍擊重傷

紐約華男持刀砍4外甥女 被警槍擊重傷
新書曝：大選隔日 川普對賀錦麗說了「這句話」

新書曝：大選隔日 川普對賀錦麗說了「這句話」
關稅血洗美股蒸發接近川普臨界點 川普兒子1句話指點各國

關稅血洗美股蒸發接近川普臨界點 川普兒子1句話指點各國
54歲影后稱霸紅毯 南韓「第一美胸」連名醫都讚嘆

54歲影后稱霸紅毯 南韓「第一美胸」連名醫都讚嘆