華埠牌樓設計意見徵集 盼民眾積極參與

一周前舉行的華埠牌樓設計意見徵集反應冷淡，市府將於8日加開交流會，盼更多人參與。(記者劉梓祁╱攝影)

市府多部門上周舉辦「通達華埠 」(Chinatown Connections)項目中牌樓建設的意見徵集活動，但被指到場者人數有限且代表性不足；為提升參與度，並確保牌樓設計方案符合居民需求和體現中華傳統，當局將於8日再次舉辦交流會。

本次加開的會議仍將由領導「通達華埠」的市經濟發展機構(EDC)，及其設計諮詢服務提供方「Marvel Designs」公司組織。一周前市經濟發展機構收集居民建議，這是自去年6月以來的再次徵收，但到場民眾數量有限。同時，有來自「牌樓工作小組」的社區代表指出，會場中以中文溝通的參與者較少。

該交流會將於8日(周二)在劉國樑廣場(Kimlau Square)舉辦，時間為下午3時至5時，屆時居民將以不具名的形式表達對牌樓設計的想法和建議，以期使方案更貼近社區需求。

根據市府公布的「設計概要」草案，牌樓將立於重新設計的劉國樑廣場，後者將被改造為標準的四向交叉口，擁有更多公共空間，草案寫道，牌樓將「成為華埠入口、彰顯社區文化遺產的標誌性建築」。除作為華埠入口，牌樓還被寄望於改善交通、支持本地商業發展，以及展示社區的文化與歷史，而牌樓在中華文化中不僅用於畫定邊界，還能作為紀念重大事件的載體。

市經濟發展機構預計，設計草案將在一個月內定稿，隨後進入藝術家遴選的環節。根據設計準則，藝術家需與華埠社區有深厚聯繫，並具備與社區合作的經驗，從而營造出「歸屬與自豪感」。隨後，藝術見將和建築師協作模式推進項目，確保兩方的方案整合。

市府希望，牌樓能承載社區歷史、服務日常生活和激發文化體驗。除州府為本項目撥款250萬元，當局預計社區需籌集等額資金，令總數提升至500萬元。