我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普關稅豪賭政治資本 共和黨恐再現1932年「經濟大蕭條」慘敗

歐美現萬人反川普遊行 抗議激進關稅嗆「把手拿開」

華埠牌樓設計意見徵集 盼民眾積極參與

記者劉梓祁╱紐約報導
一周前舉行的華埠牌樓設計意見徵集反應冷淡，市府將於8日加開交流會，盼更多人參與。(記者劉梓祁╱攝影)
一周前舉行的華埠牌樓設計意見徵集反應冷淡，市府將於8日加開交流會，盼更多人參與。(記者劉梓祁╱攝影)

市府多部門上周舉辦「通達華埠」(Chinatown Connections)項目中牌樓建設的意見徵集活動，但被指到場者人數有限且代表性不足；為提升參與度，並確保牌樓設計方案符合居民需求和體現中華傳統，當局將於8日再次舉辦交流會。

本次加開的會議仍將由領導「通達華埠」的市經濟發展機構(EDC)，及其設計諮詢服務提供方「Marvel Designs」公司組織。一周前市經濟發展機構收集居民建議，這是自去年6月以來的再次徵收，但到場民眾數量有限。同時，有來自「牌樓工作小組」的社區代表指出，會場中以中文溝通的參與者較少。

該交流會將於8日(周二)在劉國樑廣場(Kimlau Square)舉辦，時間為下午3時至5時，屆時居民將以不具名的形式表達對牌樓設計的想法和建議，以期使方案更貼近社區需求。

根據市府公布的「設計概要」草案，牌樓將立於重新設計的劉國樑廣場，後者將被改造為標準的四向交叉口，擁有更多公共空間，草案寫道，牌樓將「成為華埠入口、彰顯社區文化遺產的標誌性建築」。除作為華埠入口，牌樓還被寄望於改善交通、支持本地商業發展，以及展示社區的文化與歷史，而牌樓在中華文化中不僅用於畫定邊界，還能作為紀念重大事件的載體。

市經濟發展機構預計，設計草案將在一個月內定稿，隨後進入藝術家遴選的環節。根據設計準則，藝術家需與華埠社區有深厚聯繫，並具備與社區合作的經驗，從而營造出「歸屬與自豪感」。隨後，藝術見將和建築師協作模式推進項目，確保兩方的方案整合。

市府希望，牌樓能承載社區歷史、服務日常生活和激發文化體驗。除州府為本項目撥款250萬元，當局預計社區需籌集等額資金，令總數提升至500萬元。

華埠

上一則

布碌崙8大道華男涉持利器刺人 警追緝

下一則

ICE紐約強化執法 逮捕133名非法移民
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約客談／法拉盛火災 延伸諸多問題

紐約客談／法拉盛火災 延伸諸多問題
60年傳奇落幕 舊金山華埠寶謙昌參茸藥材行結束使命

60年傳奇落幕 舊金山華埠寶謙昌參茸藥材行結束使命
MTA攜華埠民代宣布：堵車費收入促地鐵無障礙化

MTA攜華埠民代宣布：堵車費收入促地鐵無障礙化
華埠第一小學「職涯日」 分享挑戰與成就

華埠第一小學「職涯日」 分享挑戰與成就

熱門新聞

火災原因仍在調查中，現場未解封。(記者高雲兒/攝影)

紐約新世界美食廣場2級大火 警方封路交通大亂

2025-03-29 13:18
長島華裔針灸師劉君怡被控以虛假治療紀錄騙取包括「紅藍卡」福利在內的保險報銷數千萬元，近日認罪，並認罰近4000萬元。(美聯社)

出手闊綽又賄絡 長島華裔針灸師健保欺詐罰4000萬

2025-03-30 19:51
即日起，市民必須把所有食物殘渣、受汙染的紙類與庭院廢棄物，與一般垃圾分開，放置在如圖所示的指定棕色垃圾桶內，否則將被罰款。(市長辦公室提供)

紐約市廚餘回收新規4/1上路 違規至少罰25元

2025-04-01 07:45
市主計長蘭德呼籲紐約市法務部提告特斯拉公司，理由是他將精力轉移到公司運營之外且言行對品牌構成了危害，導致股價暴跌。(美聯社)

特斯拉股價暴跌 讓紐約養老金帳戶蒸發4億 市主計長要告馬斯克

2025-04-03 14:48
長島華裔針灸師劉君怡被控以虛假治療紀錄騙取包括「紅藍卡」福利在內的保險報銷數千萬元，近日認罪，並認罰近4000萬元。(美聯社)

健保欺詐罪成 長島華裔針灸師認罰4000萬

2025-03-31 11:52
華策會因舉辦移民講座遭監督團體指控是在教人逃避執法，華策會澄清指出，講座內容都是教導民眾認識法律。圖為移民與海關執法局人員拘捕無證客。(路透)

宣導應對ICE講座遭舉報 引發華社寒蟬效應

2025-04-05 07:42

超人氣

更多 >
德州女搭廉航不想付行李費 用一招成功矇騙過海關

德州女搭廉航不想付行李費 用一招成功矇騙過海關
明知川普關稅荒謬卻不敢說？傳財長打算走人

明知川普關稅荒謬卻不敢說？傳財長打算走人
馬斯克與川普分歧？關稅讓他失數百億 狠酸納瓦羅：念哈佛非好事

馬斯克與川普分歧？關稅讓他失數百億 狠酸納瓦羅：念哈佛非好事
幫對等關稅背書？川普轉發「巴菲特力挺」影片 波克夏急澄清

幫對等關稅背書？川普轉發「巴菲特力挺」影片 波克夏急澄清
政策引發民怨 全美多地爆發反川普示威

政策引發民怨 全美多地爆發反川普示威