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董陽孜大都會書法展 進入尾聲

記者范航瑜╱紐約報導
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作為大都會藝術博物館大廳的一部分，董陽孜的大型書法作品成為每位參觀者踏入時首先看到的藝術品，展出以來引發不少討論。(記者范航瑜╱攝影)
作為大都會藝術博物館大廳的一部分，董陽孜的大型書法作品成為每位參觀者踏入時首先看到的藝術品，展出以來引發不少討論。(記者范航瑜╱攝影)

大都會藝術博物館「大廳委約新作：董陽孜-對話」(The Great Hall Commission: Tong Yang-Tze, Dialogue)將於8日(周二)閉幕，結束近五個月的展出。策展人馬唯中也於日前撰文回顧展覽歷程，強調現代書法作品背後的人文思考。

作為大都會藝術博物館大廳的一部分，董陽孜的大型書法作品成為每位參觀者踏入時首先看到的藝術品，以其龐大的尺幅和瀟灑的筆觸，引發不少討論。華人社群平台「小紅書」上有眾多打卡帖文，部分觀眾表示看不懂，甚至有人直言「路過兩次都沒看清」。但也有觀眾表示是「神來之筆」，認為作品與美國多元文化形成了完美隱喻，「『他山之石，可以攻玉』可以說是非常符合大都會的存在了」，還有觀眾認為「既有書法的歷史沉澱，又有人格骨氣底蘊的深厚度，見字如見人。」

針對部分質疑，馬唯中也給出了自己的解釋。作為現當代藝術部亞洲藝術策展人，馬唯中去年11月接受世報專訪表示，董陽孜的作品不僅承襲中國書法傳統，還與西方藝術流派形成對話，呈現出傳統與現代之間的平衡。馬唯中強調，觀眾不必完全理解作品的內容，只要感受到書法力量和氣勢，即已達成策展的首要目的，而更深層的價值在於引發觀眾對文化意涵的探索。

這是亞裔藝術家首次在大都會藝術博物館大廳展示作品，也是董陽孜在美國的首次大型展覽。2月底，馬唯中在大都會官網發表文章「董陽孜的巨型書法」(The Monumental Calligraphy of Tong Yang-Tze)，回顧此次展出。「董陽孜的書法作品，透過線條動態與空間結構，讓觀者在藝術欣賞中體會文化傳承的深意，成為大都會藝術博物館大廳中東西文化交融的重要象徵」，馬唯中寫道。

馬唯中在文中引用董陽孜所言，「書法不僅僅是自我修養，更肩負社會責任」。董陽孜希望藉由書法傳達古典智慧，引發觀者對現代生活的思考，針對這兩幅作品的後續計畫，大都會表示目前尚無更新。展覽將於8日(周二)閉幕，進入大廳無需購票，紐約市居民、公校學生還可憑身分證或學生證免費參觀博物館，更多資訊請訪問大都會官網https://reurl.cc/742Gz5。

董陽孜(中)希望藉由書法傳達古典智慧，引發觀者對現代生活的思考。圖為去年11月展...
董陽孜(中)希望藉由書法傳達古典智慧，引發觀者對現代生活的思考。圖為去年11月展覽開幕講座。(記者范航瑜╱攝影)

大都會 董陽孜 馬唯中

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