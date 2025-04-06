短繳近5萬元…紐約華男涉逃稅 康州被捕

康乃狄克州 稅務局(DRS)日前表示，一名居住在紐約皇后區 白石鎮(Whitestone)的56歲華男陳峰東(Fengdong Chen，姓名皆音譯)於當地經營美甲店，卻涉嫌在2022至2024年間謊報商業應稅銷售額，導致少繳付近5萬元的州銷售稅，近期在康州被逮捕控罪。

據了解，陳峰東為康州丹伯里市(Danbury)「Exquisite Nail Spa」美甲店的業主。康州稅務局刑事調查部門經過長期調查發現，從2022年3月至2024年6月期間，陳峰東涉嫌少報其商業應稅銷售額高達74萬元，因而未將其中的4萬6945元銷售稅如實上繳給州政府。

陳峰東目前被控一級盜竊罪、以及28項蓄意提交虛假報稅表 罪名。根據DRS聲明，他已以1萬元非擔保金(non-surety bond)保釋，將於近期在康州的哈特福高等法院(Hartford Superior Court)出庭。

康州稅務局局長鮑頓(Mark Boughton)表示，「我們對破壞公眾對稅務制度信任的行為絕不姑息，並將代表康州納稅人徹底調查此類案件。我要感謝我們刑調人員在此案中的出色和專業表現。」