布碌崙康尼島再爆襲擊案 社區憂治安敗壞

2月14日下午3時許，一名16歲的少年在史迪威大道-康尼島站遭一群八人團夥襲擊。(市警提供)

自去年底震驚全紐約的布碌崙(布魯克林)地鐵站 燒人案後，今年2月與3月又再次發生青少年仇恨犯罪 ，使該區的治安問題再次成為焦點。雖市警已在該站增派警力與巡邏頻率，但層出不窮的案件仍讓當地社區領袖指出，「我們不能保持沉默。」

2月14日下午3時許，一名16歲少年在史迪威大道-康尼島 站(Stillwell Avenue-Coney Island Station)遭到一群八人團夥襲擊，刺傷少年後便不知所蹤。3月則是另一名少年遭另一群青少年團夥攻擊，不只對他丟香蕉、還拳打腳踢，該影片在社群媒體上廣泛流傳，遭刪除後已被立作仇恨犯罪調查，當中一名施暴少年已被逮捕並遭控仇恨犯罪和搶劫。

該名少年的母親，上周也在康尼島教堂裡舉行的公共安全市政會議上指出，自己的兒子仍在此次襲擊事件中恢復，但也坦言沒有人應該因為膚色被攻擊。

這一系列的案件引發社區與民選官員的擔憂，過去曾多次為該區治安倡議的牧師麥考爾(Kevin McCall)表示，應該要在夏季來臨之前採取積極措施，「我們不能保持沉默」。公共安全副市長多特里(Kaz Daughtry)也在會議中向與會者保證，所有襲擊的人都將被逮捕，與此同時，第47選區市議員紀思庭(Justin Brannan)也批評市府削減青少年計畫資金，也連帶影響到學生上放學通行的安全。

雖然2025年截至目前地鐵犯罪率較去年同期下降22%，但重罪襲擊案仍高居不下。對此，市警雖已加強該站巡邏力道，在月台和車站夾層增派警力，但仍有許多社區民眾還是不滿，更表示康尼島的分裂程度比以往都還要更嚴重。