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99歲牧師請教友看護遭控「非法轉租」 劉醇逸聲援

記者高雲兒╱紐約報導
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劉醇逸4日到孫牧師家中慰問他。(記者高雲兒╱攝影)
劉醇逸4日到孫牧師家中慰問他。(記者高雲兒╱攝影)

居住在皇后區三福大道144-80號2N公寓的99歲華裔牧師孫有才，因年事已高、生活無法自理，請來教會朋友日間輪流照料生活起居，卻遭合作公寓董事會指控「非法轉租」，每月處以2000元重罰，罰款至今已累計超過5萬元。州參議員劉醇逸(John Liu)4日前往孫牧師住處探訪，了解情況後表示，將協助牧師爭取公正，呼籲董事會立刻撤銷罰款。

99歲的孫有才原籍中國，退休前長期在播音堂擔任牧職，幾十年來服務信眾，深受教會成員愛戴。他自1992年起便在現址公寓居住，生活簡樸，晚年孤身一人，妻子多年前病逝，膝下無子，生活起居全靠自己打理。

2022年下半年，孫牧師不幸感染新冠病毒，在無人照看的情況下，於家中昏迷多日，直到鄰居發現門外堆積的餐食、察覺異常才報警，警方與救護人員趕到後將他緊急送醫，隨後轉入一家康復療養院。由於難以適應療養院環境，加上費用高昂，孫牧師在住院六個月後堅持回家。從2023年3月至今，由教會友人林鵑女士與其丈夫楊先生承擔照護責任。

林鵑表示，「我們只是每天輪流過來照顧他，他實在不能再獨居，但也不願意離開熟悉的環境，我們就讓他留在自己家裡安度晚年」。她強調與丈夫本身就住在附近，照護後每天仍會返回自己家中，從未在孫牧師住處過夜或長住，更未與牧師有任何金錢往來，她更曬出自己上個月的自住房帳單，以表清白。

合作公寓董事會以孫有才違反合作公寓規定為由，從2023年開始對他開出每月2000元罰款，至今累計金額超過5萬元，並要求其盡快繳清欠款。

劉醇逸在現場聽取情況後表示震驚，他表示，孫牧師一生奉獻社區，如今高齡近百，卻因為接受必要照護而被認定為違規，這種做法既缺乏人性，也毫無法律與事實依據。

「管理公司必須立刻糾正錯誤，撤銷對孫牧師所開出的5萬元罰款。孫牧師是合法住戶，有權接受林姊妹與其丈夫楊先生的照護。他們只是出於善意協助牧師，並非住戶、也不是租客」，劉醇逸補充道，若管理公司持續不作為，他將聯繫紐約州檢察長辦公室展開調查。

本報稍後聯繫了管理公司，對方表示下班後無法提供回應。

州參議員劉醇逸(左)4日親自前往孫牧師住處探訪。(記者高雲兒╱攝影)
州參議員劉醇逸(左)4日親自前往孫牧師住處探訪。(記者高雲兒╱攝影)
孫有才自1992年起便居住在現址公寓，生活簡樸、晚年孤身一人。(記者高雲兒╱攝影...
孫有才自1992年起便居住在現址公寓，生活簡樸、晚年孤身一人。(記者高雲兒╱攝影)
合作公寓董事會以孫有才違反合作公寓規定為由，從2023年開始對孫開出每月2000...
合作公寓董事會以孫有才違反合作公寓規定為由，從2023年開始對孫開出每月2000元罰款，至今累計金額超過5萬元。圖為罰款紀錄。(記者高雲兒╱攝影)
林鵑曬出自家上個月的住房帳單，證明未住在孫牧師家中。(記者高雲兒╱攝影)
林鵑曬出自家上個月的住房帳單，證明未住在孫牧師家中。(記者高雲兒╱攝影)
劉醇逸表示將為年事已高的牧師爭取正義，呼籲合作公寓董事會立刻撤銷罰款。(記者高雲...
劉醇逸表示將為年事已高的牧師爭取正義，呼籲合作公寓董事會立刻撤銷罰款。(記者高雲兒╱攝影)

療養院 紐約州 退休

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