麻疹疫情升溫 紐約州籲旅行前打疫苗

州衛生廳已將麻疹旅行警告發送至全州各醫療機構，要求張貼告示。(取自州衛生廳官網)

隨著假日的臨近，許多人計畫外出旅行，紐約州 衛生廳近日發布旅行警告，提醒民眾近期麻疹 疫情升溫，無論境內或國外旅行，都應確保已接種麻疹疫苗 。衛生廳同時也建議，從旅行返回後應觀察症狀三周，以防感染他人。

州衛生廳已將這項旅行警告發送至全州各醫療機構，要求張貼告示，警告指出，完整防護需接種兩劑麻疹疫苗，且接種後需兩周才能達到效果。但州衛生廳長麥當勞(James McDonald)表示，即使僅接種一劑，仍可提供93%的保護力。

麥當勞指出，麻疹在不同地區的流行情況有所差異，旅行過程中暴露風險需要特別注意，「麻疹不僅僅是皮疹問題，還可能引發嚴重併發症。保護自己和家人，接種麻疹、腮腺炎及風疹三聯疫苗(MMR)疫苗是最有效的預防手段。」

截至2025年的頭三個月，美國麻疹病例已超過2024年全年總數。紐約州今年迄今報告四起麻疹病例，其中三例來自紐約市，另一起發生在蘇福克郡(Suffolk County)。

州衛生廳指出，全球多個國家近期麻疹病例數量也激增，加拿大已累計超過600例，其中570例集中在安大略省。此外，葉門、巴基斯坦、印度、泰國、衣索比亞、羅馬尼亞、阿富汗、印尼、吉爾吉斯和越南等地也出現疫情爆發。

州衛生廳建議，旅行返程後應持續觀察三周，避免與生病者接觸，同時提醒麻疹出現的症狀包括高燒、咳嗽、流鼻涕、紅眼(結膜炎)、流淚以及皮疹等。