2025皇后區社委會 119新成員創新高

理查茲表示，現在比以往任何時候都更需要有人挺身而出，加入社委會，為社區服務與領導。(記者尤昱程╱攝影)

皇后區 區長理查茲(Donovan Richards Jr.)3日公布2025年皇后區社區委員會(Community Board)成員名單，總計361人獲任命，其中有119位為首次加入社委會的新成員，刷新去年117位新血的紀錄，成為理查茲上任以來歷屆人數最多的新成員班底。

皇后區共有14個社區委員會，本次361位獲任命者是從916位申請人中選出，這是理查茲任內第五次進行社委會成員任命，也是第三次申請人數突破900人。所有社區委員會成員任期為兩年，現任成員若希望續任需重新申請並接受審核。

理查茲自2020年12月上任以來，致力於提升社委會代表性，逐步改善過去存在的族裔與性別不均現象。

根據資料顯示，過去社委會中僅有43%的成員為女性，但在本年度新任命的119人中，有超過51%為女性；綜觀其五屆任命周期中，女性新任命者占比達52%。

族裔多元方面，今年新成員中29.4%為西語裔、23.5%為亞太裔、22.7%為非洲裔。這些數據反映出社委會組成正日益貼近皇后區的多元人口結構。年齡分布上，55.5%的新成員年齡在40歲以下、近20%不到30歲，最年輕者僅17歲，顯示年輕群體對社區事務的參與熱度持續上升。對比2020年前，當時整體社委會成員中，45歲以下者比例尚不足四分之一。

此外，24.4%的新成員為學齡兒童的父母或監護人，19.3%為移民 ，另有10.1%認同自身為多元性別LGBTQIA+族群，顯著高於理查茲上任前2020年的3.2%。

根據市章規定，皇后區所有社區委員會成員均由區長任命，其中至少一半名額需由各區市議員提名。每個委員會最多設有50位成員，每月召開全體會議，並針對市府預算、市政服務以及社區內各項重要議題召開公聽會，提出建議。