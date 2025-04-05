我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普點燃關稅戰 盟友克魯茲警告：共和黨期中選舉恐慘敗

方基墨離世 湯姆克魯斯悲嘆：祝你下段旅途順利

2025皇后區社委會 119新成員創新高

記者尤昱程╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
理查茲表示，現在比以往任何時候都更需要有人挺身而出，加入社委會，為社區服務與領導。(記者尤昱程╱攝影)
理查茲表示，現在比以往任何時候都更需要有人挺身而出，加入社委會，為社區服務與領導。(記者尤昱程╱攝影)

皇后區區長理查茲(Donovan Richards Jr.)3日公布2025年皇后區社區委員會(Community Board)成員名單，總計361人獲任命，其中有119位為首次加入社委會的新成員，刷新去年117位新血的紀錄，成為理查茲上任以來歷屆人數最多的新成員班底。

皇后區共有14個社區委員會，本次361位獲任命者是從916位申請人中選出，這是理查茲任內第五次進行社委會成員任命，也是第三次申請人數突破900人。所有社區委員會成員任期為兩年，現任成員若希望續任需重新申請並接受審核。

理查茲自2020年12月上任以來，致力於提升社委會代表性，逐步改善過去存在的族裔與性別不均現象。

根據資料顯示，過去社委會中僅有43%的成員為女性，但在本年度新任命的119人中，有超過51%為女性；綜觀其五屆任命周期中，女性新任命者占比達52%。

族裔多元方面，今年新成員中29.4%為西語裔、23.5%為亞太裔、22.7%為非洲裔。這些數據反映出社委會組成正日益貼近皇后區的多元人口結構。年齡分布上，55.5%的新成員年齡在40歲以下、近20%不到30歲，最年輕者僅17歲，顯示年輕群體對社區事務的參與熱度持續上升。對比2020年前，當時整體社委會成員中，45歲以下者比例尚不足四分之一。

此外，24.4%的新成員為學齡兒童的父母或監護人，19.3%為移民，另有10.1%認同自身為多元性別LGBTQIA+族群，顯著高於理查茲上任前2020年的3.2%。

根據市章規定，皇后區所有社區委員會成員均由區長任命，其中至少一半名額需由各區市議員提名。每個委員會最多設有50位成員，每月召開全體會議，並針對市府預算、市政服務以及社區內各項重要議題召開公聽會，提出建議。

皇后區 移民

上一則

全球精英林肯中心音樂會 逾500選手共襄盛舉

下一則

中國京劇節20日開幕 齊淑芳劇團公演「霸王別姬」
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

跨文化狂歡、味蕾盛宴 紐約戶外美食節回歸

跨文化狂歡、味蕾盛宴 紐約戶外美食節回歸
關注長者受虐 陽邊社區推動正義計畫

關注長者受虐 陽邊社區推動正義計畫
皇后區紀念儀式 向陣亡軍人遺孀致敬

皇后區紀念儀式 向陣亡軍人遺孀致敬
洛縣關懷自閉症 鼓勵華人多參與 提供資源幫助找到走失長者

洛縣關懷自閉症 鼓勵華人多參與 提供資源幫助找到走失長者

熱門新聞

火災原因仍在調查中，現場未解封。(記者高雲兒/攝影)

紐約新世界美食廣場2級大火 警方封路交通大亂

2025-03-29 13:18
長島華裔針灸師劉君怡被控以虛假治療紀錄騙取包括「紅藍卡」福利在內的保險報銷數千萬元，近日認罪，並認罰近4000萬元。(美聯社)

出手闊綽又賄絡 長島華裔針灸師健保欺詐罰4000萬

2025-03-30 19:51
即日起，市民必須把所有食物殘渣、受汙染的紙類與庭院廢棄物，與一般垃圾分開，放置在如圖所示的指定棕色垃圾桶內，否則將被罰款。(市長辦公室提供)

紐約市廚餘回收新規4/1上路 違規至少罰25元

2025-04-01 07:45
前來稽查的其中一位州警察出示紐約市行政法規(NYC Administrative Code)第20章第2節的條款，規定門前人行道攤位(Stoop Line Stand)只能銷售蔬菜與水果等食品，且攤位執照持有者，必須與其後方商店的營業執照持有者相同，亦或是販售相同產品，且不得在街道上有金錢交易。(記者馬璿／攝影)

紐約州警突襲8大道 華商挨罰商品充公

2025-03-29 06:34
市主計長蘭德呼籲紐約市法務部提告特斯拉公司，理由是他將精力轉移到公司運營之外且言行對品牌構成了危害，導致股價暴跌。(美聯社)

特斯拉股價暴跌 讓紐約養老金帳戶蒸發4億 市主計長要告馬斯克

2025-04-03 14:48
20餘歲就創辦助學貸款申請平台的科技新貴夏莉·賈維斯，被控偽造400萬客戶名單，騙得摩根大通銀行1億7500萬元一案，28日被紐約法院判決詐欺罪名成立，可能面臨最高30年刑期。(路透)

判了…科技新貴詐騙大通銀行1.75億元定罪 恐關30年

2025-03-28 19:02

超人氣

更多 >
川普關稅震撼全球 各國回應的「十大金句」

川普關稅震撼全球 各國回應的「十大金句」
華人被餐廳服務生追到門口、停車場討小費 「不給就翻臉」

華人被餐廳服務生追到門口、停車場討小費 「不給就翻臉」
股市哀鴻遍野 為何沃爾瑪、好市多受挫相對較少？

股市哀鴻遍野 為何沃爾瑪、好市多受挫相對較少？
美股道瓊指數再跌逾2000點 美中關稅戰急遽升級

美股道瓊指數再跌逾2000點 美中關稅戰急遽升級
關稅戰再起 中國出手反擊對等關稅 對美所有進口商品加徵34%關稅

關稅戰再起 中國出手反擊對等關稅 對美所有進口商品加徵34%關稅