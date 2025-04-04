「公校關愛」 解決學生缺勤、霸凌問題

紐約市教育總監羅莫斯宣布，將通過名為「公校關愛」的計畫，解決學生缺勤、校內霸凌及電子菸氾濫等問題。(圖片截自市教育局官方YouTube視頻)

紐約市 教育總監羅莫斯(Melissa Aviles-Ramos)3日發布最新報告，分享她去年在全市五大區舉行「聆聽之旅(Listening Tour)」後的心得，並宣布將通過一個名為「公校 關愛(NYCPS Cares)」的計畫，解決學生缺勤、校內霸凌及電子菸氾濫等問題。

在上一學年中，接近35%公立學校 的學生被視為「長期曠課」，而這一數字在新冠疫情前則保持在25%左右。羅莫斯表示，家長都是希望能讓孩子上學的，如果孩子們有長期缺勤的狀況，一定是遇到了一些難以克服的障礙，「我們不該問家長，你為什麼沒送孩子上學，而是應該問，是什麼阻礙了你？」

羅莫斯也通過自己的童年經歷，解釋了低收入家庭學生難以啟齒的失學障礙。她表示，自己小時候沒有一件合適的外套，而她的母親也沒有向學校求助，「因為我媽媽說，她很害怕自己一旦求助，就會被認為是一個不稱職的母親，導致福利機構將我從她身邊帶走。」

透過「公校關愛」的初步計畫，市公立學校家長將在市府各機構接受為期五周的訓練，成為「家校聯絡人」，以協助所在學校的其他家庭與紐約市警、住房部門及各公共福利部門建立聯繫。該計畫目標招募1600名志工家長自願進行服務，因此無需市府提供額外資金。

同時，羅莫斯也希望能通過「公校關愛」發起打擊學校霸凌及電子菸氾濫的運動，並希望由學生領導這兩項計畫。在過去幾年中，霸凌行為在市公立學校內呈現數量上升的趨勢，去年曾爆發針對華裔少年的布碌崙201初中霸凌案件，今年初法拉盛也有華裔少年疑被同學報復襲擊。目前，已有40名青少年報名參加反霸凌運動。

而電子菸氾濫也一直是家長所擔憂的議題，根據統計，紐約州在2022年約有18.7%的青少年使用電子菸。據悉，學校已經開始通過戲劇表演等創意形式，推動反電子菸的議程。