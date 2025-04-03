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亞當斯：競選重點在少數族裔社群

記者范航瑜╱紐約報導
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宣布以無黨籍身分參選市長競選的亞當斯，表示會將競選重點放在少數族裔社群身上。圖為亞當斯2月份邀請少數族裔媒體在市府參加圓桌會議。(記者范航瑜╱攝影)
宣布以無黨籍身分參選市長競選的亞當斯，表示會將競選重點放在少數族裔社群身上。圖為亞當斯2月份邀請少數族裔媒體在市府參加圓桌會議。(記者范航瑜╱攝影)

市長亞當斯(Eric Adams)3日宣布退出民主黨初選，改以無黨籍身分參選連任。在接受「Politico」專訪時，亞當斯表示，競選重點將放在少數族裔社群。然而，市主計長蘭德(Brad Lander)近日發布的報告一份指出，亞當斯任內，市府對少數族裔及社區媒體的廣告支出大幅減少84%，資金反而轉向大型企業，引發外界對其社群承諾的質疑。

報告指出，市長少數族裔和社區媒體辦公室(MOECM)未能遵守2021年第83號地方法律(LL83)，該法要求市府廣告支出中至少50%投入少數族裔和社區媒體。

法律還規定政府每年發布「年度廣告報告」，詳列上一財政年度支付給少數族裔和社區媒體的廣告總金額。然而，市政廳今年晚了75天才公布2024財年報告。年度報告顯示，亞當斯政府在少數族裔媒體上的廣告預算縮水83%。

專訪中亞當斯強調，選戰策略將優先接觸少數族裔社群，認為這是他2021年勝選的關鍵，將專注於「穩固的民眾基礎」，致力於處理多元背景紐約人的關切議題。對此蘭德批評道，亞當斯政府破壞了少數族裔媒體對市府的信任，以及長久以來的市府多元化的努力。

幾位民主黨市長初選參選人，包括米維(Zellnor Myrie)、馬姆達尼(Zohran Mamdani)和蘭德，均表態支持少數族裔媒體，承諾投入更多資源。去年，亞當斯市府曾宣布將市府媒體辦公室多樣化，為少數族裔媒體騰出更多空間，他當時表示，「我們過去對這個城市的民族和社群媒體不公平，像對待二等公民一樣對待他們。這種情況在本屆政府中將不再繼續。」

亞裔政治組織「亞潮萌」(Asian Wave Alliance)創始人朱雅婷表示，少數族裔媒體並非擁有豐厚資金的大型媒體公司，經營維持相比起主流媒體更加困難。「少數族裔媒體至關重要，因為它報導的議題由熟悉社區需求的編輯策畫，特別是像華人社區這樣的群體，更需要這樣的媒體，因為它發揮了重要的服務功能」，朱雅婷說，「亞當斯政府至少應該保持和他上任前相同的投資水平。」

亞當斯 民主黨 亞裔

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