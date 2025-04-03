小班制規定 引爆教師招聘狂潮

為達到小班制階段性目標，市教育局需在今年秋季額外招聘數千名教師，帶來了前所未有的挑戰。(記者曹馨元╱攝影)

自兩年前在州議會通過以來，小班制法案引發爭議不斷，有批評指這一政策缺乏對教育資源的考量；為達到小班制階段性目標，市教育局 (DOE)需要在今年秋季額外招聘數千名教師，而這樣歷史性的招聘狂潮也帶來了前所未有的挑戰。

目前，全市約有46%的班級符合小班制人數規定，但據該法案的「五年計畫」，紐約市 至少60%的班級需在2025至2026學年前達到小班制目標。市府官員近日表示，為達成下一學年的標準，當局需要今秋新學年開始前，聘請7000至9000名新教師。

通常，市教育局在每個學年會聘請4000至5000名新教師，以填補因退休、搬家等理由而離職的教師所留下的空缺。在全紐約州 及全國教師數量持續短缺的情況下，今年幾乎翻倍的招聘需求為紐約市造成了一定壓力。

市教育局教師招聘辦公室主任維怡(Amy Way)近期表示，因需要的教師數量龐大，讓她擔心是否能達成目標，「進入教師行業的人數確實在減少」。

據市府此前發布的新學年「小班制」規畫框架，學校可以在新學年提交自行制定的「小班制計畫」，以獲得專用撥款，目前已有約750所學校提交申請，要求增加4000名教師。盡管批准結果有所延遲，但教師聯合工會主席穆格魯(Michael Mulgrew)表示，預計將有90%的學校會獲得撥款。

已有紐約市公校校長擔心，大量招聘教師的需求以及教師數量的稀缺，會導致學校們因搶奪資源而開始一場「招聘大戰」，而這讓交通不便利、資源不充裕的學校落了下風，「有些學校真的很難吸引到老師」。

目前當局已經採取一些措施，以增加教師招聘管道，像是通過紐約教學研究員(NYC Teaching Fellows)」等項目，提供額外支援與快速入職途徑，吸引到更多不同族群的應徵者。同時，市府也提供獎金、提早聘用特權等獎勵措施，以協助一些歷來面臨招聘難題的學校。