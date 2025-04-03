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耗資700萬 霍楚宣布提高長島路口安全、流動性

記者顏潔恩╱紐約報導
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霍楚宣布耗資700萬元，推動一個提高長島主要路口安全和流動性的項目。(取自Flickr)
霍楚宣布耗資700萬元，推動一個提高長島主要路口安全和流動性的項目。(取自Flickr)

紐約州霍楚(Kathy Hochul)近日宣布耗資700萬元，推動一個提高長島主要路口安全和流動性的項目，讓在交通繁忙的十字路口處能更多保障行人和駕駛的安全，實現州府希望打造更安全紐約的願景；該維修工程將在納蘇郡(Nassau County)以及蘇福克郡(Suffolk County)進行，預計在2026年春季前完工。

霍楚4月1日在長島宣布這項道路基礎設施項目，該計畫是州交通廳「安全系統」(Safe System)方法的一部分，將進行坡道的重新配置、增加轉彎車道等改進，以在納蘇郡南部州公園大道的15號出口、以及蘇福克郡25號州級公路的交叉路口創造更高效的交通流量；另也包括建立新的行人道、路緣坡道、升級信號燈，給路人提供更高的安全和便利性。

根據宣布，在整個4月份，州公園大道的15號出口將進行維修工作，重新裝修立交橋，並為駕駛創建單一的出口坡道，供他們駛入亨普斯特德(Town of Hempstead)，沿著可樂娜大道(Corona Avenue)北行或南行；目前，出口交通使用單獨的北行和南行坡道，這些坡道較短且缺乏適當的交通號誌。

而在今年夏末，亨廷頓(Town of Huntington)的多個交叉路口的工程將會展開，為減少對公眾的不便，施工將在非高峰時段和交通量較少的夜間進行；位於以上兩個地區的工程都預計會在2026年春季前完工。

「安全高效的交通系統對紐約人的生活品質和當地社區的福祉非常重要」，霍楚說， 這是州府對長島道路進行重要投資的原因，「這樣我們就可以透過『安全系統』方法幫助駕駛和行人安全地到達他們需要的地方，使交通死亡人數減少到零。」

長島 霍楚 紐約州

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