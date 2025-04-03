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糧援斷衝擊社區 孟昭文籲國土安全部快撥款

記者尤昱程╱紐約報導
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孟昭文(左)日前走訪位於法拉盛的南亞社會服務委員會的食物發放站，向該機構執行長愛查雅(右)了解問題。(孟昭文辦公室提供)
孟昭文(左)日前走訪位於法拉盛的南亞社會服務委員會的食物發放站，向該機構執行長愛查雅(右)了解問題。(孟昭文辦公室提供)

國會眾議員孟昭文(Grace Meng)2日呼籲國土安全部，立即恢復對皇后區紐約市多地食物發放單位的聯邦資金，並致信國土安全部長諾姆(Kristi Noem)，要求釋出目前遭扣留的數百萬元補助金。

孟昭文表示，受聯邦急難管理局(FEMA)轄下「緊急糧食與庇護計畫」(EFSP)審查影響，多家民間食物發放機構近期未再收到預期的補助款項。她說，這類審查不應導致弱勢民眾挨餓，稱此舉「殘酷且魯莽」。

EFSP自1983年起由國會授權設立，資金來自FEMA年度預算，旨在協助無家可歸或面臨飢餓風險的個人與家庭，透過非營利組織、宗教機構等發放食物、庇護與基本生活支出援助。紐約市長每年為該計畫補助重點區，皇后區更因多元族群聚居，需求量龐大。

根據孟昭文辦公室資料，目前全市有數十家社區機構未收到預算，初步估計受影響資金總額達數百萬元。皇后區部分機構每月服務逾兩萬人次，資金中斷已導致部分單位減少營運天數或配給量，甚至可能關閉。

位於法拉盛的南亞社會服務委員會(South Asian Council For Social Services)執行長愛查雅(Sudha Acharya)表示，聯邦資金讓機構得以向族裔食品供應商採購符合文化飲食需求的糧食，如米、麵粉、香料與新鮮蔬果，並分送至有需要的家庭。

紐約市聯合勸募會(UWNYC)總裁波妮雅(Grace Bonilla)則說，此類資金中斷「不只是行政延誤，更是對弱勢群體與服務機構的直接威脅」，強調部分補助原已用於既有服務，聯邦政府不應延宕支付。

孟昭文說，她將持續與聯邦機構溝通，要求國土安全部限期提供審查說明與撥款時程。她也鼓勵受影響機構聯繫其辦公室，反映實際困難，確保援助不中斷，電話為(718)358-6364。

孟昭文 紐約市 皇后區

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