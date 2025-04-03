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布碌崙博物館取消隨喜付費 將依穿著支付票價

記者馬璿╱紐約報導
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為應對財政赤字，布碌崙博物館取消「隨喜付費」的入門費，改為依照訪客的服裝、配件等方式評估門票價格。(取自布碌崙博物館官網)
為應對財政赤字，布碌崙博物館取消「隨喜付費」的入門費，改為依照訪客的服裝、配件等方式評估門票價格。(取自布碌崙博物館官網)

為應對財政赤字，布碌崙(布魯克林)博物館除宣布裁員計畫外，也將取消「隨喜付費」(Pay-What-You-Wish)規定，改為依照訪客的服裝、配件等方式評估應支付的門票價格。據不具名員工透露，博物館將針對展覽主題給予特定人士免費入場資格，紐約市長亞當斯(Eric Adams)和馬斯克(Elon Musk)皆在名單內。

隨喜付費通常由政府撥款的公立或非營利機構使用，鼓勵經濟能力有限者仍能接觸藝術，提高包容性。該政策通常採建議票價、隨喜付費和特定時段適用等方式實施，布碌崙博物館雖有建議票價，但現場購票民眾仍可支付更少或不支付，部分單獨售票展覽則不在此限。而線上購買者則需支付成人票20元門票，65歲以上長者、學生及身心障礙者則為14元。

然而，據外媒Hyperallergic報導，員工被要求根據訪客的穿著打扮以及整體氛圍，評估其入場時應支付的價格。售票處員工更指出，他們已接受估算訪客的鞋子價值、以及分辨仿冒與正品的訓練。

館長帕斯特納克(Anne Pasternak)在聲明中表示，由於工會拒絕談判合作，「我們不得不將問題轉嫁到市民身上」。自2月博物館宣布裁員後，工會便與其強力抗爭，雖雙方在3月達成協議，博物館將向被解雇的員工提供自願離職或退休待遇，但不在工會內的七名員工仍未逃裁員一決策。

為補足財政空洞的新規定上路後也引發正反評論，雖有民眾表示入場會被員工打量「感覺很糟、不安」，卻也有時尚網紅批評員工品味過低，讓身穿近萬元洋裝的她免票入場。

更有匿名員工透露，櫃檯有一本記錄可免票入場的特定人士資料，推測與博物館正在籌備結合土耳其、特斯拉Cybertruck、加密貨幣以及普渡製藥(Purdue Pharma)的展覽有關。名單上有亞當斯、馬斯克、OpenAI執行長奧特曼(Sam Altman)，以及普渡製藥共同創辦人的兒女凱西與大衛·薩克勒(Kathe & David Sackler)。

亞當斯 布碌崙 馬斯克

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