曼哈頓中華醫館 推動中醫海外發展

中華醫館將通過「雲端中醫、在地服務」模式，讓患者與專家面對面進行遠程會診。圖為肖定遠進行遠程診療。(圖片由受訪者提供)

福建中醫藥大學附屬第二醫院(美國)中心，日前在紐約曼哈頓 「中華醫館」正式開始提供中醫藥診療服務；為了方便遠在美國的患者能得到附二院中醫名家的診治，中華醫館將通過「雲端中醫、在地服務」模式，讓患者與專家面對面遠程會診。

福建中醫藥大學附屬第二醫院是一所集醫療、教學、科研為一體的三甲綜合性醫院，匯聚了一批中國知名的中醫專家，包括國醫大師楊春波、名中醫杜建、肖定遠等；而此次與中華醫館的合作，也將由附二院各科主任領銜，通過高清遠程診療系統為患者提供服務。

據工作人員介紹，如今的中藥補劑可以脫離抓藥、熬藥的模式，而中華醫館為患者開具的藥方也將通過國藥 集團研發的顆粒沖劑提供，以此簡化了中藥的用藥程序。

中華醫館董事李麗介紹，美國的整合醫療融入了不少中醫元素，而在紐約的針灸師就超過3萬名，足以體現中醫已逐漸被美國主流社會所接受；「但美國缺乏的是中醫藥專家資源，我們和附二院的合作也是希望能用國內頂尖的專家，配合他們的經驗，更好地為在美民眾診療」。