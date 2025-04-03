曼哈頓中華醫館 推動中醫海外發展
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福建中醫藥大學附屬第二醫院(美國)中心，日前在紐約曼哈頓「中華醫館」正式開始提供中醫藥診療服務；為了方便遠在美國的患者能得到附二院中醫名家的診治，中華醫館將通過「雲端中醫、在地服務」模式，讓患者與專家面對面遠程會診。
福建中醫藥大學附屬第二醫院是一所集醫療、教學、科研為一體的三甲綜合性醫院，匯聚了一批中國知名的中醫專家，包括國醫大師楊春波、名中醫杜建、肖定遠等；而此次與中華醫館的合作，也將由附二院各科主任領銜，通過高清遠程診療系統為患者提供服務。
據工作人員介紹，如今的中藥補劑可以脫離抓藥、熬藥的模式，而中華醫館為患者開具的藥方也將通過國藥集團研發的顆粒沖劑提供，以此簡化了中藥的用藥程序。
中華醫館董事李麗介紹，美國的整合醫療融入了不少中醫元素，而在紐約的針灸師就超過3萬名，足以體現中醫已逐漸被美國主流社會所接受；「但美國缺乏的是中醫藥專家資源，我們和附二院的合作也是希望能用國內頂尖的專家，配合他們的經驗，更好地為在美民眾診療」。
中華醫館周一至周六早上11時至晚上7時營業，周六需預約，周日閉館。醫館位於曼哈頓41街18號12樓1201室，有需要的患者可以致電(212)295-0043、(212)295-0034或電子郵件至[email protected]聯繫醫館。
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