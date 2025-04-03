我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美財長甩鍋 說股市大跌和川普政策無關

持白卡看病最好「裝乖」？最近恐遭加州醫院白眼

曼哈頓中華醫館 推動中醫海外發展

記者曹馨元╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中華醫館將通過「雲端中醫、在地服務」模式，讓患者與專家面對面進行遠程會診。圖為肖定遠進行遠程診療。(圖片由受訪者提供)
中華醫館將通過「雲端中醫、在地服務」模式，讓患者與專家面對面進行遠程會診。圖為肖定遠進行遠程診療。(圖片由受訪者提供)

福建中醫藥大學附屬第二醫院(美國)中心，日前在紐約曼哈頓「中華醫館」正式開始提供中醫藥診療服務；為了方便遠在美國的患者能得到附二院中醫名家的診治，中華醫館將通過「雲端中醫、在地服務」模式，讓患者與專家面對面遠程會診。

福建中醫藥大學附屬第二醫院是一所集醫療、教學、科研為一體的三甲綜合性醫院，匯聚了一批中國知名的中醫專家，包括國醫大師楊春波、名中醫杜建、肖定遠等；而此次與中華醫館的合作，也將由附二院各科主任領銜，通過高清遠程診療系統為患者提供服務。

據工作人員介紹，如今的中藥補劑可以脫離抓藥、熬藥的模式，而中華醫館為患者開具的藥方也將通過國藥集團研發的顆粒沖劑提供，以此簡化了中藥的用藥程序。

中華醫館董事李麗介紹，美國的整合醫療融入了不少中醫元素，而在紐約的針灸師就超過3萬名，足以體現中醫已逐漸被美國主流社會所接受；「但美國缺乏的是中醫藥專家資源，我們和附二院的合作也是希望能用國內頂尖的專家，配合他們的經驗，更好地為在美民眾診療」。

中華醫館周一至周六早上11時至晚上7時營業，周六需預約，周日閉館。醫館位於曼哈頓41街18號12樓1201室，有需要的患者可以致電(212)295-0043、(212)295-0034或電子郵件至[email protected]聯繫醫館。

福建中醫藥大學附屬第二醫院(美國)中心，日前在紐約曼哈頓「中華醫館」正式開始提供...
福建中醫藥大學附屬第二醫院(美國)中心，日前在紐約曼哈頓「中華醫館」正式開始提供中醫藥診療服務。(圖片由受訪者提供)

曼哈頓 國藥

上一則

中文話劇「俺抬槓?!」 外外百老匯上演

下一則

席開逾60桌 都斛同鄉會新春聯歡晚會
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

「本草堂中醫藥治療中心」請來名老中醫石永恩坐鎮

「本草堂中醫藥治療中心」請來名老中醫石永恩坐鎮
無糖綠+半糖紅=止咳救星？ 中醫曝1成分會造成痰咳

無糖綠+半糖紅=止咳救星？ 中醫曝1成分會造成痰咳
北加州慶第96屆國醫節 聚焦中醫融合AI

北加州慶第96屆國醫節 聚焦中醫融合AI
CUSV校長楊磊：加州中醫教育與執業環境 全美最完善

CUSV校長楊磊：加州中醫教育與執業環境 全美最完善

熱門新聞

火災原因仍在調查中，現場未解封。(記者高雲兒/攝影)

紐約新世界美食廣場2級大火 警方封路交通大亂

2025-03-29 13:18
紐約女子Bayley分享如何到有提供免費早餐的飯店吃免錢早餐的技巧，引發正反意見網友論戰。(翻攝TikTok @chaoticcarl )

紐約女分享如何潛入飯店吃免費早餐 網友砲轟：偷東西還拍片上網

2025-03-27 19:52
長島華裔針灸師劉君怡被控以虛假治療紀錄騙取包括「紅藍卡」福利在內的保險報銷數千萬元，近日認罪，並認罰近4000萬元。(美聯社)

出手闊綽又賄絡 長島華裔針灸師健保欺詐罰4000萬

2025-03-30 19:51
即日起，市民必須把所有食物殘渣、受汙染的紙類與庭院廢棄物，與一般垃圾分開，放置在如圖所示的指定棕色垃圾桶內，否則將被罰款。(市長辦公室提供)

紐約市廚餘回收新規4/1上路 違規至少罰25元

2025-04-01 07:45
前來稽查的其中一位州警察出示紐約市行政法規(NYC Administrative Code)第20章第2節的條款，規定門前人行道攤位(Stoop Line Stand)只能銷售蔬菜與水果等食品，且攤位執照持有者，必須與其後方商店的營業執照持有者相同，亦或是販售相同產品，且不得在街道上有金錢交易。(記者馬璿／攝影)

紐約州警突襲8大道 華商挨罰商品充公

2025-03-29 06:34
紐約市警察局(NYPD)目前正面臨前所未有的「人手荒」危機。根據最新數據，曾擁有7200名警探的紐約市警局，如今只剩不到5000人。(記者高雲兒╱攝影)

薪資縮水、執法權大減 紐約華警談警局離職潮「警察變保安」

2025-03-28 07:26

超人氣

更多 >
川普宣布對等關稅：課徵中國34%台灣32%歐盟20%…

川普宣布對等關稅：課徵中國34%台灣32%歐盟20%…
完整清單一次看 川普對等關稅 對25國課多少

完整清單一次看 川普對等關稅 對25國課多少
好市多這款洗拖吸塵器獲好評 網友讚：老公從此愛上打掃

好市多這款洗拖吸塵器獲好評 網友讚：老公從此愛上打掃
亞馬遜「最後一刻」出價 欲收購TikTok全部股權

亞馬遜「最後一刻」出價 欲收購TikTok全部股權
「蝙蝠俠」方基墨洛杉磯病逝 享壽65歲

「蝙蝠俠」方基墨洛杉磯病逝 享壽65歲