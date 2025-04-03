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紅雀列車回歸地鐵7號線 載球迷看大都會開幕戰

記者尤昱程╱紐約報導
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2003年退役的紅雀列車，將於4日(周五)重返地鐵7號線。(取自紐約交通博物館)
2003年退役的紅雀列車，將於4日(周五)重返地鐵7號線。(取自紐約交通博物館)

大都會運輸署(MTA)宣布，將於4日(周五)派出一列已退役的紅雀列車(Redbird)，自哈德遜廣場(34 St-Hudson Yards)行駛至花旗球場(Citi Field)，作為大都會主場開幕戰的紀念列車。這列復古地鐵預計於當日中午12時發車，沿途停靠多個主要轉乘站，行程約35分鐘，將於比賽開賽前抵達球場。

據了解，紅雀列車最初於1959年投入服務，早於大都會隊創隊的1962年。長年服役於7號線，並於2003年退出載客服務，部分車廂被改作地鐵維修及工程用途。此次為自2018年後，紅雀列車首次於開幕日再度載客行駛。

雖以鮮紅塗裝聞名，這批車輛實際曾歷經多次配色更動。1964年世界博覽會期間，曾全車塗為藍色；直至1980年代，才以深紅色(Gunn Red)定色，名稱來自當時的市交通局長岡恩(David Gunn)，象徵地鐵改革時期的視覺形象。

MTA表示，與上周洋基球場開幕戰所出動、車齡可追溯至1917年的Lo-V百年列車相比，紅雀列車雖歷史較短，卻因為許多民眾仍記得實際搭乘經驗，反而更具共鳴。

民眾若未搭上紀念列車，亦可選擇其他交通方式前往球場。搭乘7號地鐵或Q48公車皆可於威利點(Mets–Willets Point)站下車，步行即達球場正門。來自長島的乘客可利用長島鐵路(LIRR)，自賓州車站直達球場僅需約19分鐘；其他支線旅客可於木邊(Woodside)站轉乘。

市捷運局(NYC Transit)局長克里奇洛(Demetrius Crichlow)表示，乘客可透過TrainTime App與MTA App查詢即時列車資訊與最佳路線規畫，建議提早出門，避開賽前人潮高峰，順利進場觀看開季首戰。

大都會2025球季首戰將於當日下午3時10分開打，對手為多倫多藍鳥隊。

大都會 地鐵 長島鐵路

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