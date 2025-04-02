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19地鐵站增設月台防護欄 乘客：安全但簡陋

記者許君達╱紐約報導
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紐約地鐵現已有19座車站加裝了月台安全護欄，圖為位於7號線第五大道車站內的護欄。(記者許君達╱攝影)
紐約地鐵現已有19座車站加裝了月台安全護欄，圖為位於7號線第五大道車站內的護欄。(記者許君達╱攝影)

大都會運輸署(MTA)去年1月開始在部分地鐵站月台加裝防止墜落的護欄，項目開始一年來，已有19座地鐵站有了護欄，其中包括華人最長使用的7號線法拉盛緬街車站。

月台護欄最早出現在曼哈頓的1號線191街車站，第一批試點車站還包括位於曼哈頓核心區的7號線第五大道車站等。此後加裝護欄的車站逐漸擴展到19座，其中多數位於地鐵L線沿線，也包括華人社區最熟悉的法拉盛緬街站，以及位於哈林區、因治安較差而知名的東125街地鐵站。

護欄為結構簡單的金屬製固定設施，立在月台邊緣的黃色安全線外，但為了列車車門暢通，護欄被設置成分體式結構，每組圍欄之間並未設置附加的阻擋設施，因此無法起到完全隔絕的作用。

經常出入7號線第五大道站的華人Jonathan認為，護欄能夠起到一定的安心作用。由於地鐵推人案件頻發，因此他在候車時通常都會遠離月台邊緣，或將身體重心依靠在月台柱子上，以確保潛在的襲擊者無法「一推致命」。在而加裝了護欄的車站，他得以更放心地靠近月台邊緣，將身體的重心靠在護欄上，這樣無形之中擴大了月台的有效空間。他表示，7號線客流高峰時段，月台上非常擁擠，更多的人們在有安全感的情況下站在距離邊緣較近的地方，對於緩解擁擠很有作用。

不過，Jonathan也認為，目前MTA安裝的護欄工程非常簡單，「我自己找幾個工人都能做」，但施工進度如此之慢、成本報價如此之高，「實在不知道MTA都把錢用在哪裡了」。

經常在緬街站乘車的吳先生則認為，護欄對於安全的作用有限，卻有點擋路，尤其是在月台的狹窄處。他表示，緬街是個終點站，列車停靠時間比其他普通車站長得多，「被推下月台」的風險按理說應該很小，因此他無法理解為何要著急在這裡加裝護欄。

地鐵站 華人 MTA

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