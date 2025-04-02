捷運局長推OMNY卡 走訪法拉盛

緬街地鐵站即設有顧客服務中心，幫助民眾進行地鐵卡餘額轉換。(記者尤昱程╱攝影)

大都會運輸署(MTA)近日在皇后區法拉盛緬街地鐵站 舉辦「Transit Talk」活動，由市捷運局(NYC Transit)局長克里奇洛(Demetrius Crichlow)率隊與民眾面對面交流，推廣新式感應刷卡系統OMNY。他提醒，全市15處顧客服務中心(Customer Service Center)可以辦理MetroCard餘額轉換，緬街地鐵站即為其中之一。

克里奇洛表示，緬街站是全市重要交通樞紐之一，此行目的在於聆聽乘客意見、回應需求。他說，OMNY卡作為未來取代地鐵卡 (MetroCard)的主要工具，不僅能夠感應支付，也可綁定行動裝置使用，預計年底前全面取代傳統地鐵卡。

「我們希望確保沒有智慧型手機的乘客，也能獲得相同便利，因此提供實體OMNY卡供使用。」他說，目前已有約六成優惠票用戶完成轉換，市府並將持續提供教育與協助，「知識就是力量，讓乘客理解轉換流程，就能更順利銜接。」

針對仍有MetroCard餘額的乘客，克里奇洛表示，可至全市15處顧客服務中心(Customer Service Center)辦理餘額轉換，緬街地鐵站即為其中之一，他呼籲民眾把握今年底前使用現有地鐵卡，明年起全面轉換為OMNY系統。

MTA市場行銷副主任鍾任(Jen Chung)說，「Transit Talk」是市捷運局每月在不同地鐵站或公車站舉辦的行動問答活動，旨在蒐集社區意見並即時解答，「近期最多人詢問的，就是關於OMNY卡操作，以及MetroCard取消銷售後該如何處理。」

州參議員劉醇逸也出席活動，他說，「這是曼哈頓以外最繁忙的地鐵站，也是我們社區的命脈。我從小就搭7號線，很高興捷運局長來聽取我們社區的聲音，也推動OMNY卡這樣的改革措施。」