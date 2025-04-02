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哥大新代理校長批校內反猶 學生不安

記者曹馨元╱紐約報導
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薛普曼此前多番批評校內反猶情緒的言論則讓國際學生感到不安，「更不相信學校會保護我們了」。(圖片取自哥大官網)
薛普曼此前多番批評校內反猶情緒的言論則讓國際學生感到不安，「更不相信學校會保護我們了」。(圖片取自哥大官網)

在哥倫比亞大學臨時校長阿姆斯壯(Katrina Armstrong)上任不足8個月便辭職後，哥大宣布董事會共同主席薛普曼(Claire Shipman)將出任代理校長；儘管校董絕對支持這一任命，但薛普曼此前多番批評校內反猶情緒的言論則讓國際學生感到不安，「更不相信學校會保護我們了」。

薛普曼自2013年加入哥大董事會，並於2023年起擔任董事會共同主席。在此之前，她曾於CNN任職10年，從CNN紐約辦公室實習生一直升任至駐白宮記者；薛普曼也因其對於前蘇聯解體、天安門廣場學生抗議事件等報導而贏得多項新聞獎項。薛普曼於1986年畢業於哥倫比亞學院(Columbia College)，取得俄羅斯研究學位，是該學院畢業的第一批女生之一。

自以哈戰爭2023年秋爆發，哥大因校內激烈的挺巴學運而受全國矚目；2024年4月，時任哥大校長莎菲克(Minouche Shafik)被要求出席國會聽證會，回應哥大對校內反猶勢力是否採取有效舉措。當時，作為董事會主席，薛普曼曾作證表示，她認為哥大校園內「存在道德危機」，也批評哥大學生和教職員的行為令人無法接受、威脅到了猶太學生的安全。

面對川普政府削減聯邦4億元撥款的威脅，哥大在周前讓步並同意政府多項要求，以應對校園內的「持續暴力、威脅和反猶主義騷擾」；同時，已有多名持綠卡學生簽證的外籍哥大學生，因曾參與校內挺巴示威而遭移民與海關調查局(ICE)拘捕、及撤銷綠卡或簽證。

一名不願具名的哥大本科外籍學生表示，她並不認為新任校長會更多地站出來保護學生，「從之前兩任校長就能看出，董事會一直是更偏向與政府合作的，所以我不覺得她會支持因為挺巴而遭威脅的國際學生」；這名學生也坦言，自己如今「說什麼做什麼都格外小心」，而哥大附近駐守的警力也讓她更不安，「學校之前就不作為，只怕外籍學生將來會更加膽戰心驚。」

哥大 學生簽證 綠卡

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