我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

富比世2025年億萬富豪榜 馬斯克又霸榜 遙遙領先這兩人

TikTok「不賣就禁」大限將近 傳川普2日開會討論最終提案

布碌崙華人協會 慶老人中心20周年

記者馬璿╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
布碌崙華人協會日前於布碌崙舉行6大道老人中心成立20周年，邀請眾多社區協會領袖與民選官員參與。(記者馬璿╱攝影)
布碌崙華人協會日前於布碌崙舉行6大道老人中心成立20周年，邀請眾多社區協會領袖與民選官員參與。(記者馬璿╱攝影)

布碌崙華人協會(Brooklyn Chinese-American Association，BCA)近日於布碌崙(布魯克林)舉行6大道老人中心成立20周年，邀請眾多社區領袖與民選官員參與。

活動於新鳳凰城海鮮大酒樓舉辦，席開逾50桌，超過上百位老人中心會員出席慶賀。布碌崙華人協會會長麥保羅表示，布碌崙的華人社群隨著時間愈發擴展壯大，日落公園、班森賀與羊頭灣都能看到愈來愈多華人的身影。

他表示，期待接下來能拓展業務，並持續深耕華社。他更感謝社區成員、民選官員等人的長期支持，以及工作人員的一路相助，讓協會能更好地服務社區內的長者。

除有舞龍舞獅與老人中心帶來的歌舞表演以及抽獎外，第49選區州眾議員鄭永佳(Lester Chang)、第38選區市議員阿維萊斯(Alexa Avilés)、第47選區市議員紀思庭(Justin Brannan)、市長辦公室社區事務部專員何助敏(Gilbert Hoe)、等人皆出席。

此外，國會眾議員高德曼(Dan Goldman)、國會參議員陸天娜(Kirsten Gillibrand)、州檢察長詹樂霞(Letitia James)、市主計長蘭德(Brad Lander)、第43選區市議員莊文怡(Susan Zhuang)、第48選區市議員韋娜芙(Inna Vernikov)、布碌崙地區檢察官蔣沙樂(Eric Gonzalez)等人則派代表與會祝賀。

布碌崙 華人 老人中心

上一則

「實惠牙科」醫術高超收費低哈佛牙醫博士宋醫師主持

下一則

松柏之家4╱4辦特殊兒童家長法律講座
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

布碌崙第105小學多元文化表演 展現才藝

布碌崙第105小學多元文化表演 展現才藝
川普令撤銷拜登等多位前朝官員安全許可 不給看機密

川普令撤銷拜登等多位前朝官員安全許可 不給看機密
蛋價、禽價暴漲惹民怨 哄抬投訴去年8倍

蛋價、禽價暴漲惹民怨 哄抬投訴去年8倍
州議會提案打擊不公商業行為 訂閱難取消、貸款霸王條款…都將被禁

州議會提案打擊不公商業行為 訂閱難取消、貸款霸王條款…都將被禁

熱門新聞

火災原因仍在調查中，現場未解封。(記者高雲兒/攝影)

紐約新世界美食廣場2級大火 警方封路交通大亂

2025-03-29 13:18
紐約女子Bayley分享如何到有提供免費早餐的飯店吃免錢早餐的技巧，引發正反意見網友論戰。(翻攝TikTok @chaoticcarl )

紐約女分享如何潛入飯店吃免費早餐 網友砲轟：偷東西還拍片上網

2025-03-27 19:52
長島華裔針灸師劉君怡被控以虛假治療紀錄騙取包括「紅藍卡」福利在內的保險報銷數千萬元，近日認罪，並認罰近4000萬元。(美聯社)

出手闊綽又賄絡 長島華裔針灸師健保欺詐罰4000萬

2025-03-30 19:51
即日起，市民必須把所有食物殘渣、受汙染的紙類與庭院廢棄物，與一般垃圾分開，放置在如圖所示的指定棕色垃圾桶內，否則將被罰款。(市長辦公室提供)

紐約市廚餘回收新規4/1上路 違規至少罰25元

2025-04-01 07:45
前來稽查的其中一位州警察出示紐約市行政法規(NYC Administrative Code)第20章第2節的條款，規定門前人行道攤位(Stoop Line Stand)只能銷售蔬菜與水果等食品，且攤位執照持有者，必須與其後方商店的營業執照持有者相同，亦或是販售相同產品，且不得在街道上有金錢交易。(記者馬璿／攝影)

紐約州警突襲8大道 華商挨罰商品充公

2025-03-29 06:34
紐約市警察局(NYPD)目前正面臨前所未有的「人手荒」危機。根據最新數據，曾擁有7200名警探的紐約市警局，如今只剩不到5000人。(記者高雲兒╱攝影)

薪資縮水、執法權大減 紐約華警談警局離職潮「警察變保安」

2025-03-28 07:26

超人氣

更多 >
帳戶出現大額存款 銀行會不會向IRS通報？

帳戶出現大額存款 銀行會不會向IRS通報？
洛城顧客留字罵服務生 只因帳單印有一行字

洛城顧客留字罵服務生 只因帳單印有一行字
川普透露馬斯克與政府效率部任務將結束

川普透露馬斯克與政府效率部任務將結束
講了25小時又5分鐘…參議員超長演講所為何事？

講了25小時又5分鐘…參議員超長演講所為何事？
27歲女網紅驚爆「性侵吉娃娃」 還將性愛影片PO網

27歲女網紅驚爆「性侵吉娃娃」 還將性愛影片PO網