布碌崙華人協會 慶老人中心20周年

布碌崙華人協會日前於布碌崙舉行6大道老人中心成立20周年，邀請眾多社區協會領袖與民選官員參與。(記者馬璿╱攝影)

布碌崙華人 協會(Brooklyn Chinese-American Association，BCA)近日於布碌崙(布魯克林)舉行6大道老人中心 成立20周年，邀請眾多社區領袖與民選官員參與。

活動於新鳳凰城海鮮大酒樓舉辦，席開逾50桌，超過上百位老人中心會員出席慶賀。布碌崙華人協會會長麥保羅表示，布碌崙的華人社群隨著時間愈發擴展壯大，日落公園、班森賀與羊頭灣都能看到愈來愈多華人的身影。

他表示，期待接下來能拓展業務，並持續深耕華社。他更感謝社區成員、民選官員等人的長期支持，以及工作人員的一路相助，讓協會能更好地服務社區內的長者。

除有舞龍舞獅與老人中心帶來的歌舞表演以及抽獎外，第49選區州眾議員鄭永佳(Lester Chang)、第38選區市議員阿維萊斯(Alexa Avilés)、第47選區市議員紀思庭(Justin Brannan)、市長辦公室社區事務部專員何助敏(Gilbert Hoe)、等人皆出席。

此外，國會眾議員高德曼(Dan Goldman)、國會參議員陸天娜(Kirsten Gillibrand)、州檢察長詹樂霞(Letitia James)、市主計長蘭德(Brad Lander)、第43選區市議員莊文怡(Susan Zhuang)、第48選區市議員韋娜芙(Inna Vernikov)、布碌崙地區檢察官蔣沙樂(Eric Gonzalez)等人則派代表與會祝賀。