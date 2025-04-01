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槍枝法律與安全 市警法拉盛講座

記者尤昱程╱紐約報導
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美國河南同鄉會、美國河南總商會日前在法拉盛舉辦「槍枝法律與安全」講座，介紹槍枝法規與持槍安全規範。(主辦方提供)
美國河南同鄉會、美國河南總商會日前在法拉盛舉辦「槍枝法律與安全」講座，介紹槍枝法規與持槍安全規範。(主辦方提供)

美國河南同鄉會、美國河南總商會日前在法拉盛舉辦「槍枝法律與安全」講座，介紹槍枝法規與持槍安全規範。紐約市警察局(NYPD)警官Jeffery Liu 、交通警察Justin Xie及紐約槍械射擊協會(NYFA)教官林約翰(John Lin)出席活動，就槍枝存放要求、自我防護策略及相關法律條文進行說明。

講座內容涵蓋持槍申請流程、背景調查、安全培訓要求及槍枝存放規範。林約翰以案例分析，說明槍枝暴力的成因與預防措施，並示範在特定情境下的應對方式，包括遇到入室威脅時的處理方式。他指出，持槍者須遵守相關法規，確保槍枝存放安全，以降低風險。

紐約市警局資深攝影師梅卡多(James Mercado)分享自身經歷，回顧曾兩度遭遇槍口指向的情境，並探討槍枝管理與使用的影響。他原計畫了解與會者的持槍情況，以進一步討論不同背景下的擁槍因素，但時間限制下未能進行深入交流。

活動現場提供法律諮詢，美國聯合顧問公司(US United Consulting)就槍枝申請程序與法規要求進行解釋，河南同鄉會亦準備中文資料，以便民眾參考。Jeffery Liu表示，警方支持社區教育，並將持續提供有關槍枝管理的資訊，以提升居民的安全意識與法規認知。

主辦方表示，未來將舉辦更多類似活動，提供槍枝安全與法律相關資訊。活動由河北同鄉聯合總會、長島華人槍店及美國聯合顧問公司協辦。

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