華興多元文化中心健康諮詢日 免費量血壓與講座
聽新聞
test
0:00 /0:00
華興多元文化中心與紐約大學朗格尼醫院(NYU Langone Hospital)，日前合作舉辦健康諮詢日，除提供免費量血壓、血糖檢測、講座外，也聯合多個醫療機構團隊在現場發放健康資訊。
活動於布碌崙(布魯克林)第310小學舉辦，邀請市議員莊文怡、阿維萊斯(Alexa Avilés)、布碌崙地區檢察官蔣沙樂(Eric Gonzalez)代表設攤位，另有包含百康仁德、真愛護理、阿茲海默關愛服務(Caring Kind)等不同組織至現場發放禮品與文宣。現場也提供鮮果蔬菜以及茶點予與會民眾，吸引逾50人左右到場。
講座則分別有由百康仁德內科醫師莊大衛主講的春季過敏防治方法、朗格尼醫院社區工作指導員吳娜與梁麗娟講解癌症篩查及醫療服務，以及紐約大學醫學院神經重症監護主治醫師周汀帶來的中風預防須知。
會長梁華釗表示，該活動是為了提供社區更多醫療訊息，特別安排三個健康講座，讓有需要者獲得相關資訊，也藉此引起民眾對健康的關注。此外，他表示，由於3月30日為醫師節，希望透過健康諮詢日致敬這些辛苦地在第一線協助病患的醫師們。
州參議員陳學理(Steve Chan)和州眾議員鄭永佳(Lester Chang)則出席致詞。
上一則
紐約雲頂世界電子幸運狂熱現金抽獎 3/13及3/27每個抽獎日五位幸運兒可贏取總值$18,000現金
下一則
FB留言