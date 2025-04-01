華興多元文化中心健康諮詢日 免費量血壓與講座

華興多元文化中心與紐約大學朗格尼醫院合作舉辦健康諮詢日，提供免費量血壓、血糖檢測、講座，也聯合多個醫療機構團隊在現場發放健康資訊。(記者馬璿╱攝影)

華興多元文化中心與紐約大學 朗格尼醫院(NYU Langone Hospital)，日前合作舉辦健康諮詢日，除提供免費量血壓、血糖檢測、講座外，也聯合多個醫療機構團隊在現場發放健康資訊。

活動於布碌崙 (布魯克林)第310小學舉辦，邀請市議員莊文怡、阿維萊斯(Alexa Avilés)、布碌崙地區檢察官蔣沙樂(Eric Gonzalez)代表設攤位，另有包含百康仁德、真愛護理、阿茲海默關愛服務(Caring Kind)等不同組織至現場發放禮品與文宣。現場也提供鮮果蔬菜以及茶點予與會民眾，吸引逾50人左右到場。

華興多元文化中心與紐約大學朗格尼醫院合作舉辦健康諮詢日，提供免費量血壓、血糖檢測、講座，也聯合多個醫療機構團隊在現場發放健康資訊。(記者馬璿╱攝影)

講座則分別有由百康仁德內科醫師莊大衛主講的春季過敏防治方法、朗格尼醫院社區工作指導員吳娜與梁麗娟講解癌症篩查及醫療服務，以及紐約大學醫學院神經重症監護主治醫師周汀帶來的中風 預防須知。

會長梁華釗表示，該活動是為了提供社區更多醫療訊息，特別安排三個健康講座，讓有需要者獲得相關資訊，也藉此引起民眾對健康的關注。此外，他表示，由於3月30日為醫師節，希望透過健康諮詢日致敬這些辛苦地在第一線協助病患的醫師們。