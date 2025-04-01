我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

對等關稅最快周二晚上出爐？川普點出這兩個時間

義大利17輛特斯拉被燒毁 馬斯克：恐怖主義

華興多元文化中心健康諮詢日 免費量血壓與講座

記者馬璿╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
華興多元文化中心與紐約大學朗格尼醫院合作舉辦健康諮詢日，提供免費量血壓、血糖檢測、講座，也聯合多個醫療機構團隊在現場發放健康資訊。(記者馬璿╱攝影)
華興多元文化中心與紐約大學朗格尼醫院合作舉辦健康諮詢日，提供免費量血壓、血糖檢測、講座，也聯合多個醫療機構團隊在現場發放健康資訊。(記者馬璿╱攝影)

華興多元文化中心與紐約大學朗格尼醫院(NYU Langone Hospital)，日前合作舉辦健康諮詢日，除提供免費量血壓、血糖檢測、講座外，也聯合多個醫療機構團隊在現場發放健康資訊。

活動於布碌崙(布魯克林)第310小學舉辦，邀請市議員莊文怡、阿維萊斯(Alexa Avilés)、布碌崙地區檢察官蔣沙樂(Eric Gonzalez)代表設攤位，另有包含百康仁德、真愛護理、阿茲海默關愛服務(Caring Kind)等不同組織至現場發放禮品與文宣。現場也提供鮮果蔬菜以及茶點予與會民眾，吸引逾50人左右到場。

華興多元文化中心與紐約大學朗格尼醫院合作舉辦健康諮詢日，提供免費量血壓、血糖檢測...
華興多元文化中心與紐約大學朗格尼醫院合作舉辦健康諮詢日，提供免費量血壓、血糖檢測、講座，也聯合多個醫療機構團隊在現場發放健康資訊。(記者馬璿╱攝影)

講座則分別有由百康仁德內科醫師莊大衛主講的春季過敏防治方法、朗格尼醫院社區工作指導員吳娜與梁麗娟講解癌症篩查及醫療服務，以及紐約大學醫學院神經重症監護主治醫師周汀帶來的中風預防須知。

會長梁華釗表示，該活動是為了提供社區更多醫療訊息，特別安排三個健康講座，讓有需要者獲得相關資訊，也藉此引起民眾對健康的關注。此外，他表示，由於3月30日為醫師節，希望透過健康諮詢日致敬這些辛苦地在第一線協助病患的醫師們。

州參議員陳學理(Steve Chan)和州眾議員鄭永佳(Lester Chang)則出席致詞。

活動共有三個講座，圖為朗格尼醫院社區工作指導員吳娜與梁麗娟講解癌症篩查及醫療服務...
活動共有三個講座，圖為朗格尼醫院社區工作指導員吳娜與梁麗娟講解癌症篩查及醫療服務。(記者馬璿╱攝影)

布碌崙 紐約大學 中風

上一則

紐約雲頂世界電子幸運狂熱現金抽獎 3/13及3/27每個抽獎日五位幸運兒可贏取總值$18,000現金

下一則

川普時代 經文處座談美台關係新形勢
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

布碌崙U大道建遊民所 居民抗議

布碌崙U大道建遊民所 居民抗議
布碌崙羊頭灣遊民所動工 上百華裔冒雨抗議

布碌崙羊頭灣遊民所動工 上百華裔冒雨抗議
紐約大學亞裔生錄取門檻高於其他族裔 家長憤怒 學生習慣

紐約大學亞裔生錄取門檻高於其他族裔 家長憤怒 學生習慣
布碌崙61分局轄區 4天5起入室盜竊小商家

布碌崙61分局轄區 4天5起入室盜竊小商家

熱門新聞

火災原因仍在調查中，現場未解封。(記者高雲兒/攝影)

紐約新世界美食廣場2級大火 警方封路交通大亂

2025-03-29 13:18
紐約女子Bayley分享如何到有提供免費早餐的飯店吃免錢早餐的技巧，引發正反意見網友論戰。(翻攝TikTok @chaoticcarl )

紐約女分享如何潛入飯店吃免費早餐 網友砲轟：偷東西還拍片上網

2025-03-27 19:52
長島華裔針灸師劉君怡被控以虛假治療紀錄騙取包括「紅藍卡」福利在內的保險報銷數千萬元，近日認罪，並認罰近4000萬元。(美聯社)

出手闊綽又賄絡 長島華裔針灸師健保欺詐罰4000萬

2025-03-30 19:51
隨著川普政府對移民政策的收緊，華人職介所老闆表示，由於雇主擔心雇用無合法身分的移民會觸犯法律，現金工的需求大幅下降。(記者高雲兒╱攝影)

憂雇無證客被查 華人老闆不敢請現金工 勞力活沒人做

2025-03-24 07:41
根據市警局最新消息，一名51歲女子的遺體23日早晨被發現在托騰堡公園東河水域漂浮，圖為該公園。(本報檔案照)

紐約貝賽公園附近驚見浮屍 確認為法拉盛華女

2025-03-24 14:28
前來稽查的其中一位州警察出示紐約市行政法規(NYC Administrative Code)第20章第2節的條款，規定門前人行道攤位(Stoop Line Stand)只能銷售蔬菜與水果等食品，且攤位執照持有者，必須與其後方商店的營業執照持有者相同，亦或是販售相同產品，且不得在街道上有金錢交易。(記者馬璿／攝影)

紐約州警突襲8大道 華商挨罰商品充公

2025-03-29 06:34

超人氣

更多 >
手機卡 跑得慢？蘋果前員工：刪掉這3種「沒用App」

手機卡 跑得慢？蘋果前員工：刪掉這3種「沒用App」
7種超市常見不健康冷凍食品…別再買了

7種超市常見不健康冷凍食品…別再買了
新手媽吳謹言和男主親到咬破唇 爸爸傳訊關切：有點過分

新手媽吳謹言和男主親到咬破唇 爸爸傳訊關切：有點過分
華女縱火燒鄰居 持刀對峙警察被擊斃 視頻還原現場

華女縱火燒鄰居 持刀對峙警察被擊斃 視頻還原現場
想要更健康 自然療法醫生：每天早上做這3件事

想要更健康 自然療法醫生：每天早上做這3件事