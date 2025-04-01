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紐約最古老地鐵站參觀票4月2日開賣 1年僅開放3次導覽

記者許君達╱紐約報導
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體驗紐約最神秘的地鐵站：一年僅開售三次的舊市政廳地鐵站導覽票將於4月2日開票。(紐約交通博物館提供)
體驗紐約最神秘的地鐵站：一年僅開售三次的舊市政廳地鐵站導覽票將於4月2日開票。(紐約交通博物館提供)

紐約交通博物館(New York Transit Museum)將從4月2日(周三)開始發售舊市政廳地鐵站導覽門票，出售僅面向博物館會員，但有意者可在開票前登記註冊為會員。舊市政廳站是紐約地鐵最古老的車站，內部裝飾精美、充滿歷史細節，但現已停止使用，僅在個別時段開放給交通博物館的導覽團隊，導覽門票每年僅開票三次。

舊市政廳地鐵站位於今日曼哈頓市政廳公園(City Hall Park)地下，1904年開放，是紐約最早地鐵線的南端終點站，後因月台過短、彎道過大等安全考量而停用。該站由當時著名建築師海因斯(George Heins)和拉法基(Christopher LaFarge)設計，擁有獨特的拱形帶磁磚天花板、帶有彩色玻璃裝飾的天窗和精美的吊燈。

交通博物館的導覽將從站外的地面開始，先講述紐約地鐵的歷史和位於市政廳站旁的「風動管道」(Pneumatic Tube)，這個建於1870年代的工程使用鼓風機推動小型車廂在地下管道中移動，但最終由於經濟問題和設想過於天馬行空而夭折，該地下管道目前雖已鮮為人知，卻被認為是紐約地下交通系統的最初雛形。在地面的講解完畢後，參與者將通過博物館會員獨享的通道進入地下車站參觀，整個講解和參觀過程大約持續90分鐘。

導覽門票價格50元，僅面向博物館會員發售，每年僅發售三次。本次售票從4月2日上午10時開始，預計會迅速售罄。有意參觀者須先進入https://reurl.cc/lz5v9A註冊成為會員，單人會員費每年65元、家庭會員費100元。

註冊完畢且開票期開始後，可重新進入上述鏈接購買導覽門票。購票後，必須在48小時內按照確認電郵內的要求提供身分證明複印件並簽署訪客免責協議，以便合法進入舊車站內的限制區域。購票並註冊完畢後，可進入https://reurl.cc/gRzZDN查看日曆，選取適合自己的活動日期。由於安全因素，10歲以下兒童將不被允許進入舊車站。

地鐵站 曼哈頓

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