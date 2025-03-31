E-ZPass網站與軟體 4╱9起停用6天

線上支付系統E-ZPass的網站及手機應用程式將於4月9日至14日停止使用，以進行提高用戶體驗的重大升級。(路透)

大都會 運輸署(MTA )宣布，線上支付系統E-ZPass 的網站及手機應用程式將於4月9日(周三)至14日(周一)停止使用，以進行提高用戶體驗的重大升級；在系統更新期間，用戶將無法在網站或應用程式上查看帳戶資訊、進行資料變更或付款。

MTA、紐約州高速公路管理局(NYS Thruway Authority)與港務局(Port Authority)共同表示，E-ZPass、Tolls by Mail網站及Tolls NY應用系統將於4月初進行為期6日的系統升級；在此期間，除各網站及應用程式外，Tolls by Mail官方號碼(844)826-8400、E-ZPass客戶服務專線(800)333-8655也將停止使用。

據MTA官員表示，此次系統升級將會是對於官網和應用程式「最全面」的重新設計。升級完成後，用戶可以「更有效地使用」E-ZPass及Toll by Mail帳戶；而(800)333-8655也將成為E-ZPass和Tolls by Mail多合一的客戶服務專線。

在系統升級期間，過路費將繼續照常收取，E-ZPass標牌也可繼續使用。系統升級完成後，全新經簡化後的E-ZPass和Tolls by Mail網站將仍使用網頁地址e-zpassny.com，用戶將能在這一地址上查看過路費帳單、支付紀錄及其他資訊。

MTA橋梁與隧道部門總裁謝理丹(Catherine Sheridan)表示，儘管線上支付系統離線期間可能會為用戶造成不便，但等待將會是值得的，「因為我們正與收費合作夥伴共同建立一個更方便使用的平台，以簡化付款程序、帳戶管理，並改善整體的用戶體驗」。

升級後的新網站和應用程式將於4月15日(周二)重新上線，民眾可以在官網了解關於系統升級的更多資訊e-zpassny.com/new。