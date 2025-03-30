長島納蘇郡重罪率大減25%
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根據納蘇郡警局最新公布的數據，2025年前兩個月該郡重大犯罪案件大幅下降逾25%，顯示當地治安持續改善。執法人員指出，這一趨勢反映出多項公共安全措施已見成效。
警方紀錄顯示，截至今年2月底，納蘇郡共發生710起重大犯罪事件，遠低於2024年同期的951起。重大犯罪項目包含謀殺、強暴、搶劫、攻擊、入室竊盜、重大竊盜與汽車失竊七類。
納蘇郡郡長布萊克曼(Bruce Blakeman)說，「納蘇郡是全美最安全的郡，這要歸功於我們的警察、管教人員、緩刑官，以及我對法治的堅定立場。」
數據顯示，該郡今年前兩月再度實現「零謀殺」紀錄，為連續第二年，搶劫案件下降幅度尤為顯著，其中商業搶劫從去年的32起降至24起、降幅約25%，而公共空間搶劫更從47起銳減為23起，減少超過一半。最常見的重罪「重大竊盜」，也呈下滑趨勢，較去年同期少逾百起案件、攻擊案件從69起降至57起，顯示暴力衝突的減少。
住宅闖入案件也減半，至今僅報告29起，非住宅場所如商家與辦公地點的破門案件亦從87起下降至45起，而在全國多地汽車失竊案上升的背景下，納蘇郡卻反而下滑近18%。不過，並非所有數據均為正面，今年前兩個月通報一起強暴與兩起性侵案件，去年同期為零。
在其他方面，納蘇郡政府近期與美國移民與海關執法局(ICE)達成協議，將有10名警探接受培訓，獲得在當地拘留涉嫌非法入境並涉及犯罪的無證客的權力。根據協議，ICE也將在郡監獄設置常駐辦公室，並可在72小時內接管無證移民。
布雷克曼強調，此舉是為了保障民眾安全，但也引發部分民權團體與州檢察總長對法律依據與執法資源分配的關注，認為可能與紐約州限制地方與聯邦移民合作的法律相牴觸。
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