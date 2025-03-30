長島納蘇郡重罪率大減25%

納蘇郡警局2025年前兩個月重大犯罪案件大幅下降逾25%。(取自納蘇郡警局Facebook帳號)

根據納蘇郡警局最新公布的數據，2025年前兩個月該郡重大犯罪案件大幅下降逾25%，顯示當地治安持續改善。執法人員指出，這一趨勢反映出多項公共安全措施已見成效。

警方紀錄顯示，截至今年2月底，納蘇郡共發生710起重大犯罪事件，遠低於2024年同期的951起。重大犯罪項目包含謀殺、強暴、搶劫、攻擊、入室竊盜、重大竊盜與汽車失竊七類。

納蘇郡郡長布萊克曼(Bruce Blakeman)說，「納蘇郡是全美最安全的郡，這要歸功於我們的警察、管教人員、緩刑官，以及我對法治的堅定立場。」

數據顯示，該郡今年前兩月再度實現「零謀殺」紀錄，為連續第二年，搶劫案件下降幅度尤為顯著，其中商業搶劫從去年的32起降至24起、降幅約25%，而公共空間搶劫更從47起銳減為23起，減少超過一半。最常見的重罪「重大竊盜」，也呈下滑趨勢，較去年同期少逾百起案件、攻擊案件從69起降至57起，顯示暴力衝突的減少。

住宅闖入案件也減半，至今僅報告29起，非住宅場所如商家與辦公地點的破門案件亦從87起下降至45起，而在全國多地汽車失竊案上升的背景下，納蘇郡卻反而下滑近18%。不過，並非所有數據均為正面，今年前兩個月通報一起強暴與兩起性侵案件，去年同期為零。

在其他方面，納蘇郡政府近期與美國移民 與海關執法局(ICE )達成協議，將有10名警探接受培訓，獲得在當地拘留涉嫌非法入境 並涉及犯罪的無證客的權力。根據協議，ICE也將在郡監獄設置常駐辦公室，並可在72小時內接管無證移民。