男子冒充亞馬遜代表詐欺 騙逾7萬元

警方正通緝一名冒充亞馬遜工作人員詐騙的男子。(警方提供)

紐約市 一名嫌犯今年2月涉嫌冒充「亞馬遜 詐騙部門」的員工，在布碌崙 (布魯克林)兩次行騙，共騙取7萬4500元。警方在獲取了嫌犯及其乘坐車輛的照片後，日前將照片公諸於眾，並對嫌犯進行通緝，呼籲知情民眾提供線索。

第一起騙案發生在市警63分局的轄區內，2月12日上午大約9時20分，一名45歲的女性受害者接到一通不具名的電話，對方自稱是「亞馬遜詐騙部門」的代表，此人指示受害者從銀行帳戶中取出2萬4500元，解決帳戶詐騙問題。受害者聽從了騙子的話，按照指示將錢交給把車停在羊頭灣U大道5716號前的男性駕駛。

第二起騙案發生在市警70分局的轄區內，2月18日上午大約11時30分，一名51歲的男性受害者接到一通不具名的電話 ，對方也自稱是「亞馬遜詐騙部門」的代表，受害者按對方的指示從銀行帳戶取出5萬元，接著將錢交給東26街交N大道附近的一輛車上的人。