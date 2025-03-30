男子冒充亞馬遜代表詐欺 騙逾7萬元
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紐約市一名嫌犯今年2月涉嫌冒充「亞馬遜詐騙部門」的員工，在布碌崙(布魯克林)兩次行騙，共騙取7萬4500元。警方在獲取了嫌犯及其乘坐車輛的照片後，日前將照片公諸於眾，並對嫌犯進行通緝，呼籲知情民眾提供線索。
第一起騙案發生在市警63分局的轄區內，2月12日上午大約9時20分，一名45歲的女性受害者接到一通不具名的電話，對方自稱是「亞馬遜詐騙部門」的代表，此人指示受害者從銀行帳戶中取出2萬4500元，解決帳戶詐騙問題。受害者聽從了騙子的話，按照指示將錢交給把車停在羊頭灣U大道5716號前的男性駕駛。
第二起騙案發生在市警70分局的轄區內，2月18日上午大約11時30分，一名51歲的男性受害者接到一通不具名的電話 ，對方也自稱是「亞馬遜詐騙部門」的代表，受害者按對方的指示從銀行帳戶取出5萬元，接著將錢交給東26街交N大道附近的一輛車上的人。
這兩起案件中都沒有人員受傷的報告，警方目前公布嫌犯的照片，同時公布了他駕駛的黑色轎車的照片。警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在X平台上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。
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