我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

理財女性篇／女性存錢為何比男性少？理財更需策略

理財夫妻篇／另一半薪水有多少? 你們竟不知道

男子冒充亞馬遜代表詐欺 騙逾7萬元

記者胡聲橋╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
警方正通緝一名冒充亞馬遜工作人員詐騙的男子。(警方提供)
警方正通緝一名冒充亞馬遜工作人員詐騙的男子。(警方提供)

紐約市一名嫌犯今年2月涉嫌冒充「亞馬遜詐騙部門」的員工，在布碌崙(布魯克林)兩次行騙，共騙取7萬4500元。警方在獲取了嫌犯及其乘坐車輛的照片後，日前將照片公諸於眾，並對嫌犯進行通緝，呼籲知情民眾提供線索。

第一起騙案發生在市警63分局的轄區內，2月12日上午大約9時20分，一名45歲的女性受害者接到一通不具名的電話，對方自稱是「亞馬遜詐騙部門」的代表，此人指示受害者從銀行帳戶中取出2萬4500元，解決帳戶詐騙問題。受害者聽從了騙子的話，按照指示將錢交給把車停在羊頭灣U大道5716號前的男性駕駛。

第二起騙案發生在市警70分局的轄區內，2月18日上午大約11時30分，一名51歲的男性受害者接到一通不具名的電話 ，對方也自稱是「亞馬遜詐騙部門」的代表，受害者按對方的指示從銀行帳戶取出5萬元，接著將錢交給東26街交N大道附近的一輛車上的人。

這兩起案件中都沒有人員受傷的報告，警方目前公布嫌犯的照片，同時公布了他駕駛的黑色轎車的照片。警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在X平台上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

冒充亞馬遜詐騙部人員的嫌犯所駕駛的黑色汽車。(市警提供)
冒充亞馬遜詐騙部人員的嫌犯所駕駛的黑色汽車。(市警提供)

亞馬遜 布碌崙 紐約市

上一則

老吳上海小籠 傳承經典美味 原上海小籠創始人老吳親自主理 價格實惠 口味一流

下一則

長島納蘇郡重罪率大減25%
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

騎行4搶匪橫行曼哈頓 警方通緝

騎行4搶匪橫行曼哈頓 警方通緝
靠AI面試作弊獲亞馬遜錄取 遭哥大停學的亞裔男現在月賺17萬

靠AI面試作弊獲亞馬遜錄取 遭哥大停學的亞裔男現在月賺17萬
亞馬遜測試購物、健康聊天機器人 用生成式AI滿足需求

亞馬遜測試購物、健康聊天機器人 用生成式AI滿足需求
防護門鎖瑕疵致3歲兒溺斃 父母告亞馬遜刑事無罪、轉告民事

防護門鎖瑕疵致3歲兒溺斃 父母告亞馬遜刑事無罪、轉告民事

熱門新聞

隨著川普政府對移民政策的收緊，華人職介所老闆表示，由於雇主擔心雇用無合法身分的移民會觸犯法律，現金工的需求大幅下降。(記者高雲兒╱攝影)

憂雇無證客被查 華人老闆不敢請現金工 勞力活沒人做

2025-03-24 07:41
火災原因仍在調查中，現場未解封。(記者高雲兒/攝影)

紐約新世界美食廣場2級大火 警方封路交通大亂

2025-03-29 13:18
根據市警局最新消息，一名51歲女子的遺體23日早晨被發現在托騰堡公園東河水域漂浮，圖為該公園。(本報檔案照)

紐約貝賽公園附近驚見浮屍 確認為法拉盛華女

2025-03-24 14:28
紐約女子Bayley分享如何到有提供免費早餐的飯店吃免錢早餐的技巧，引發正反意見網友論戰。(翻攝TikTok @chaoticcarl )

紐約女分享如何潛入飯店吃免費早餐 網友砲轟：偷東西還拍片上網

2025-03-27 19:52
40路的人行道上可見一遊民大搖大擺地躺臥，另外還有賣春女子公然攬客。(記者高雲兒╱攝影)

紐約法拉盛40路賣春女滿街、遊民躺地

2025-03-24 02:29
盡管法拉盛仍擁有皇后區最便宜的統倉公寓，但上漲趨勢仍然很明顯。(記者高雲兒╱攝影)

紐約皇后區統倉公寓租金直漲 住客吃不消

2025-03-22 06:59

超人氣

更多 >
FBI突襲搜索印大華裔教授住宅 恐引發新一波學術威脅

FBI突襲搜索印大華裔教授住宅 恐引發新一波學術威脅
紐約新世界美食廣場2級大火 警方封路交通大亂

紐約新世界美食廣場2級大火 警方封路交通大亂
緬甸強震為何1000公里遠的曼谷高樓倒？學者指關鍵是它

緬甸強震為何1000公里遠的曼谷高樓倒？學者指關鍵是它
近4萬人背負遞解令 39萬華裔無證客恐懼度日

近4萬人背負遞解令 39萬華裔無證客恐懼度日
搭機占用廁所太久 新州男遭破門逮捕 怒告聯航、國土安全部

搭機占用廁所太久 新州男遭破門逮捕 怒告聯航、國土安全部