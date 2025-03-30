作曲家陳怡 將音樂作為連結他人橋梁

華裔作曲家陳怡近期在美國華人博物館舉辦音樂會，分享成長經歷和創作歷程。(記者劉梓祁╱攝影)

華裔 作曲家陳怡(Chen Yi)近期攜聖盧克管絃樂團(Orchestra of St. Luke's)在美國華人 博物館(MoCA)舉辦音樂會，分享成長經歷和創作歷程，表示音樂可作為橋梁連結他人。

上世紀50年代生於廣州的陳怡表示，由於身為醫生的父母熱愛古典音樂，自己從三歲開始學習鋼琴、四歲開始學習樂理，但因文化大革命爆發，在青少年時期被下放到農村兩年。

她說，兩年間每日被辛苦的體力勞動占據，也讓自己體會到文明和教育的重要性。1970年，17歲的陳怡返回廣州擔任廣州京劇院樂隊首席，在1978年恢復高考 後，她考進了中央音樂學院作曲系，當年有2萬人報考作曲專業，最終只錄取32人。

陳怡回憶說，雖然文革時期感到「前途一片黑暗」，但也第一次接觸「真正的土地」、體會農民的艱難，「那是我第一次真切地感覺到，『我是他們的朋友』，我們說的是一樣的語言。從那時起，我才真正明白什麼是『我的語言』。」

回到廣州後，她時常持續演出數小時而不覺疲憊，因「相比起之前那些沉重的體力勞動，這些演出簡直輕鬆得多」，便是在那段時間裡，陳怡學會了如何與農民和孩童溝通，「我學會了如何把人們團結起來，用文化作為橋梁，把大家凝聚在一起、共同分享。」

1986年，陳怡成為中央音樂學院首位女碩士，同年獲獎學金赴紐約哥倫比亞大學攻讀博士，她說，紐約是一個真正的大熔爐，能看到來自不同文化背景的群體，從中學習和汲取靈感。陳怡認為，多元文化的社會充滿活力，能夠不斷刺激和啟發藝術家，讓他們有機會用自己的聲音去表達，創作自己的作品。

活動中，聖盧克管絃樂團表演的曲目為陳怡在1986年創作的「萌芽」(Sprout)，陳怡表示，取名「萌芽」的靈感來自於中國古代的琴樂。她說，古琴音色清雅，是七弦長形樂器，其所使用的音階體系與現代的12平均律不同，強調情緒和意境的表達，所以在此基礎上構建了整首作品的旋律。