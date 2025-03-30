「仁康風雅書法聯展」孔子大廈展至3╱30

王心仁的書法作品。(記者范航瑜╱攝影)

由紐約詩畫琴棋會、美洲中華書法學會及美國曾氏公所聯合主辦的「仁康風雅—三人書法聯展」，29日下午在曼哈頓華埠 孔子大廈藝廊舉行剪綵儀式，展期至今日(30日)。本次展覽由林志尤、陳偉區共同策展，展出王心仁、曾永康、唐風三位書法家的近60幅作品。

「仁康風雅」取自三位書法家名字各一字，再加上「雅」字，象徵文人雅趣。此次聯展原本是三位好友的去年秋天的一次閒談，經曾永康夫人Lola促成，希望藉此機會向社區和書法界人士學習交流。

86歲的王心仁過去從事餐飲業，曾任紐約三江公所主席，現任美國寧波同鄉會主席。他在77歲時愛上書法，專研王羲之「蘭亭序」多年，還將原來的工作室改為「蘭亭室」。他此次展出約20幅作品，以行書為主，其中不乏成百上千字的大幅辭賦。

曾永康出身廣東中山書香世家，年輕時師從嶺南書法名家吳子復和麥華三，他擅長隸書與行楷，紐約許多華人店鋪的招牌均出自其手筆。唐風則是紐約書壇新人，過去以詩詞及文史研究著稱，近年退休 後轉攻書法，作品以隸書和行草為主。