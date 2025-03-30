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「仁康風雅書法聯展」孔子大廈展至3╱30

記者范航瑜╱紐約報導
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王心仁的書法作品。(記者范航瑜╱攝影)
王心仁的書法作品。(記者范航瑜╱攝影)

由紐約詩畫琴棋會、美洲中華書法學會及美國曾氏公所聯合主辦的「仁康風雅—三人書法聯展」，29日下午在曼哈頓華埠孔子大廈藝廊舉行剪綵儀式，展期至今日(30日)。本次展覽由林志尤、陳偉區共同策展，展出王心仁、曾永康、唐風三位書法家的近60幅作品。

「仁康風雅」取自三位書法家名字各一字，再加上「雅」字，象徵文人雅趣。此次聯展原本是三位好友的去年秋天的一次閒談，經曾永康夫人Lola促成，希望藉此機會向社區和書法界人士學習交流。

86歲的王心仁過去從事餐飲業，曾任紐約三江公所主席，現任美國寧波同鄉會主席。他在77歲時愛上書法，專研王羲之「蘭亭序」多年，還將原來的工作室改為「蘭亭室」。他此次展出約20幅作品，以行書為主，其中不乏成百上千字的大幅辭賦。

曾永康出身廣東中山書香世家，年輕時師從嶺南書法名家吳子復和麥華三，他擅長隸書與行楷，紐約許多華人店鋪的招牌均出自其手筆。唐風則是紐約書壇新人，過去以詩詞及文史研究著稱，近年退休後轉攻書法，作品以隸書和行草為主。

展覽最大亮點是由三人合寫的唐寅「落花詩冊」掛軸作品，另外三幅10米長卷則分別臨摹了唐代狂草大師懷素的「自敘帖」。「今天的作品都可以購買，但基本沒有定價，主要是為了興趣愛好。特別是王先生，他的作品今天都是免費送出的，很受歡迎，以至於需要提前預訂」，Lola介紹道。

曾永康出身廣東中山書香世家，此為他的作品。(記者范航瑜╱攝影)
曾永康出身廣東中山書香世家，此為他的作品。(記者范航瑜╱攝影)
由紐約詩畫琴棋會、美洲中華書法學會及美國曾氏公所聯合主辦的「仁康風雅—三人書法聯...
由紐約詩畫琴棋會、美洲中華書法學會及美國曾氏公所聯合主辦的「仁康風雅—三人書法聯展」，29日在華埠孔子大廈藝廊舉行剪綵儀式。(記者范航瑜╱攝影)
由紐約詩畫琴棋會、美洲中華書法學會及美國曾氏公所聯合主辦的「仁康風雅—三人書法聯...
由紐約詩畫琴棋會、美洲中華書法學會及美國曾氏公所聯合主辦的「仁康風雅—三人書法聯展」，29日在華埠孔子大廈藝廊舉行剪綵儀式。(主辦方提供)
唐風作為紐約書壇新人，過去以詩詞及文史研究著稱，近年退休後轉攻書法。(記者范航瑜...
唐風作為紐約書壇新人，過去以詩詞及文史研究著稱，近年退休後轉攻書法。(記者范航瑜╱攝影)

華埠 退休 曼哈頓

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