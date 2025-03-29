打擊糧食券盜竊 民代籲改善晶片技術+撥款補償

為改善糧食券(SNAP)盜竊補償與後續處理機制，國會眾議員、州眾議員與眾多社區組織於28日(周五)在布碌崙(布魯克林)舉行記者會，呼籲州預算撥款予糧食券被盜補償基金及推動晶片卡更新。(記者馬璿╱攝影)

為改善糧食券 (SNAP)盜竊補償與後續處理機制，紐約國會眾議員 、州眾議員與眾多社區組織28日在布碌崙 (布魯克林)舉行記者會，呼籲州預算撥款予糧食券被盜補償基金及推動晶片卡更新，防止盜竊。

該記者會由國會眾議員高德曼(Daniel Goldman)、州參議員郭納德(Andrew Gounardes)、州眾議員米婷絲(Marcela Mitaynes)、州眾議員李榮恩(Grace Lee)、羅哈斯(Jessica González-Rojas)以及社區組織紅鉤倡議(Red Hook Initiative)主持，要求州與聯邦政府改革糧食券遭竊問題。

全國範圍共提交超過46.5萬起糧食券被盜報銷申請，紐約州就占20%。根據州臨時和殘障援助辦公室(OTDA)數據，2023年8月至2024年12月間，共有8.5萬起遭竊案件，損失達6500萬元，其中近4000萬元已透過聯邦資金補償。但眾多組織表示，自去年底停止補償後，每日仍會接獲民眾的投訴，表示糧食券遭盜竊卻無人可管。

記者會上，紅鉤倡議也呼籲州預算應該納入5000萬元至「A3578」法案作為撥款，設立SNAP與現金援助受害者補償基金，以及納入4000萬元至「A00699」法案，推動紐約州採用晶片卡以防止更多盜竊行為。

高德曼表示將計畫在國會提出「加強SNAP網路安全提案」(Enhanced Cybersecurity for SNAP Act)，要求美國農業部(USDA)更新網路安全法規，以確保電子福利轉帳(EBT)卡具有防詐欺技術。去年他與馬里蘭州國會議員魯珀斯伯格(Dutch Ruppersberger)推出的「糧食券盜竊保護提案」(SNAP Theft Protection Act)，則仍在審議中。

華人策劃協會布碌崙社區服務中心主任梅兆波表示，自從去年12月停止補償後，協會仍陸續接獲許多低收入或是弱勢族群家庭求助，但基於現行法律，協會能做的僅有協助他們接洽市府與州府，但他認為目前提出的訴求將有助於改變現況。