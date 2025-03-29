騎行4搶匪橫行曼哈頓 警方通緝
紐約市警日前公布，騎乘自行車的四名非洲裔男子，於3月17日下午在曼哈頓多處連續作案，以相同手法搶奪路人的耳機，短短數小時內，橫跨曼哈頓西南部、哈林區、上東區及中央公園分局轄區，共計犯下七起搶劫案。
警方指出，這批嫌疑人作案時皆選擇單獨行走的路人，迅速接近後便直接從受害者頭上搶走耳機。受害者年齡介於22歲至41歲之間，多數為女性，案件中均未造成人員傷亡。
第一起案件於當日下午4時15分發生在曼哈頓第六分局轄區，一名31歲女性受害人於Jane街1號前遭一群單車騎士從頭部搶走耳機；第二起案件發生於稍後的下午4時30分，地點位於西14街及West Street附近，同樣是一群人向一名26歲女性受害人實施搶奪，之後逃離現場。
第三起案件於下午5時50分發生在哈林區第28分局轄區內，地點位於西124街與Adam Clayton Powell Jr大道交界處，一名41歲男性受害人遭人從頭上搶走耳機；之後的下午6時20分，33歲的女子在西119街與Manhattan Avenue附近被人搶走耳機。
第五起案件發生於中央公園轄區內，時間為下午6時40分，靠近103街與West Drive附近，一名22歲女性受害；接著在第上東區19分局轄區內的東73街與Third Avenue附近，一名27歲女性中招，第七起案件同樣位於上東區，時間為下午7時整，地點在東81街與Third Avenue交界處，嫌犯用相同手法搶劫一名31歲男性受害人。
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