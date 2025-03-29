州府發布大型企業溫室氣體排放申報草案

州長霍楚近期發布紐約州「限額與投資」計畫所需的溫室氣體排放申報規定草案，標誌著該項氣候政策邁出關鍵一步。圖為霍楚此前發表州情咨文的現場圖。(取自州長辦公室)

州長霍楚 (Kathy Hochul)近期發布紐約州 「限額與投資」(cap-and-invest)計畫所需的溫室氣體排放申報規定草案，標誌著該項氣候政策邁出關鍵一步。這份由州環境保護廳(DEC)提出的草案，將要求大型企業每年向州府申報溫室氣體排放量，為未來全面實施限排制度奠定基礎。

州環保廳公布了企業需向政府報告溫室氣體排放量的草案規定，盡管該草案尚不足以正式啟動計畫，也未設定企業的排放上限，但環保人士認為這是重要進展。草案將自4月2日(周三)至7月1日(周二)開放公眾意見徵詢。

草案規定，企業需自2026年開始記錄排放量，首次申報截止日為2027年6月(針對2026年排放量)。環保廳代理廳長萊夫頓(Amanda Lefton)表示，這些數據對保護環境、提高民眾生活品質至關重要，她稱聯邦政府近期削減了氣候項目及環境報告要求，環保廳不得不行動起來填補這些缺口。

「限額與投資」計畫旨在達成「氣候領導與社區保護法」所制定的氣候目標。一旦完成相關法規制定，州府將限制主要企業和汙染源的溫室氣體排放量，超出上限的企業必須購買碳排放額度，這筆收入將用於氣候韌性及環境保護項目。

草案規定需申報排放的企業包括年排放量超過1萬公噸二氧化碳當量的設施，例如垃圾掩埋場、天然氣 壓縮站、天然氣供應商、廢棄物處理企業及發電廠。未來排放總額將逐年降低，目前仍未明確紐約州是否將允許企業間交易碳排放額度。

年初，霍楚在「州情咨文」中提出「限額與投資」，曾招致批評之聲，認為是轉嫁成本給消費者。非營利組織「Upstate United」分析指出，根據該計畫，汽油價格將在2027年每加侖增加0.20元，僅明年可能增加0.12元。該組織同時預測，各地的燃油成本將大幅增加，如長島蘇福克郡(Suffolk)將增加6880萬元，納蘇郡(Nassau)為5110萬元，威徹斯特郡(Westchester)為2660萬元。