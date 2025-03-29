乳房X光篩檢車 4/13法拉盛免費服務

紐約市議員黃敏儀28日表示，將與美意癌症基金會及國際法拉盛獅子會合作，安排乳癌篩檢車4月13日到訪法拉盛，為當地社區提供免費的乳癌篩檢。(記者高雲兒╱攝影)

皇后區市議員黃敏儀28日表示，將與美意癌症 基金會(American-Italian Cancer Foundation)及國際法拉盛 獅子會合作，安排乳癌 篩檢車(Mammogram Bus)4月13日到訪法拉盛，為當地社區提供免費的乳癌篩檢。

美國癌症協會建議，40歲以上的女性應每年進行一次乳房X光檢查。黃敏儀表示，「乳癌的早期發現是提高存活率的關鍵。我鼓勵選區內過去12個月內未進行過乳房X光檢查的女性，把握這次機會接受篩檢。」

美意癌症基金會癌症篩檢、外展與教育部主任Ruth Vega表示，乳癌影響每八名女性中的一人，但如果能夠早期發現，存活率可超過90%。隨著病情發展，這個比例會大幅下降。國際法拉盛獅子會代表葉詠華(Yung-hua Yeh)則表示，「我們的座右銘是『我們服務』，這次與美意癌症基金會合作，能夠為社區女性提供免費且可能拯救生命的篩檢機會，讓我們感到無比榮幸。」

年齡介於40至75歲的女性，不論是否擁有健康保險，皆可參加篩檢，但參與者需為紐約市居民，且過去12個月內未進行乳房X光檢查。若擁有紅藍卡、白卡或其他健康保險，請攜帶保險卡，無論有無保險，受檢者無需支付自付額或共付額。參與者宜穿著兩件式服裝，並避免在乳房、腋下或胸部塗抹油或粉類物質、止汗劑或香水。

篩檢過程包括填寫基本資料、臨床乳房檢查及乳房X光攝影。篩檢結果若為陰性，受檢者將於七至10天內收到郵寄報告，若結果異常，將有專人聯絡，並提供進一步診斷的資訊。

乳房X光檢查車將於4月13日(周日)上午9時至下午4時停靠在凱辛納大道(Kissena Blvd)41-61號，篩檢服務僅限預約，民眾可透過致電或傳訊至(917)671-7988預約。當天請攜帶有效身分證明，也盡可能攜帶相關醫療紀錄以及主治醫生姓名。

若錯過這次活動，乳房X光檢查車將於6月25日再度回到法拉盛，詳情將於日後公布。