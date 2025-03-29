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皇后區亞洲美食廣場將入駐 居民疑慮中餐過度飽和

記者范航瑜╱紐約報導
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主打亞洲風味的LIC美食廣場(LIC Food Hall)將於5月進駐皇后區的華人社區長島市(Long Island City)，匯聚十家餐飲品牌。(取自紅館香港茶記官網)
主打亞洲風味的LIC美食廣場(LIC Food Hall)將於5月進駐皇后區的華人社區長島市(Long Island City)，匯聚十家餐飲品牌。(取自紅館香港茶記官網)

主打亞洲風味的LIC美食廣場(LIC Food Hall)將於5月進駐皇后區的華人社區長島市(Long Island City)，匯聚十家餐飲品牌，其中三家餐廳首度進駐紐約。隨著美食廣場的開幕，市場競爭加劇，但也引發部分華人居民思考，這股美食熱潮是否會演變為「泡沫」。

LIC美食廣場將提供中餐、日料、越南菜等多元料理，結合知名餐廳與新興品牌。其中，成都風味的「呱呱缽缽雞」(Guagua Bobo Chicken)主打麻辣串串，並供應滷肉飯、酸辣粉等川味小吃；「紅館香港茶記」(Marathon Hong Kong Diner)復刻香港茶餐廳風格，提供菠蘿包、豬排飯與港式奶茶；越南餐廳「Pho Vital」則專營越南河粉與傳統越式料理。

還有多個品牌選擇在此拓展版圖，包括以酥脆鍋盔聞名的「胖貓鍋盔」(Fat Cat Flatbread)，擴展拌粉市場的「湖南嗦粉」(Hunan Noodle)，以及主打台灣火車便當文化的「台北夯」(Taipei Hang)。雲南米線、日式飯糰與各類奶茶也將進駐。

然而，美食廣場的熱潮在紐約似乎已逐漸降溫，部分商家相繼關閉，讓人擔憂市場是否已達飽和。近一年來，大批中餐廳在長島市開業，例如麵店FER Noodles，羅罐中過橋米線等。居民朱先生表示，看到更多中餐入駐確實令人興奮，但價格還是較高，「隨便吃個粉都要至少15元，比法拉盛貴。」

朱先生指出，長島市近來已有部分商家倒閉，這究竟是市場的自然發展，還是「美食泡沫」的前兆，仍有待觀察。今年1月，曼哈頓中城的公民美食廣場(Citizens Market Hall)宣布將於4月2日歇業。

盡管美食廣場的熱潮有所降溫，亞洲美食市場仍在擴張。去年7月，法拉盛的黃金商場(Golden Mall)宣布將業務拓展至曼哈頓金融區。今年1月，日本品牌無印良品(Muji)在切爾西市場開設首家餐飲店，販售零食、飲品與機器人沖泡的咖啡。本周，日本服飾品牌優衣庫(Uniqlo)則於曼哈頓中城開設北美首家咖啡店。

長島市 越南 曼哈頓

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