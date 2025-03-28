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堆肥新規 4/1起廚餘垃圾須分類

記者劉梓祁╱紐約報導
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紐約市堆肥新規4月起施行，廚餘垃圾必須分類。(取自市長辦公室)
紐約市堆肥新規4月起施行，廚餘垃圾必須分類。(取自市長辦公室)

紐約市即將於4月1日開始強制推行廚餘及園藝廢棄物回收規定，所有食物殘渣、受汙染的紙類與庭院廢棄物，都必須與一般垃圾分開，放置在指定回收桶以便堆肥處理；該規定雖自去年秋季起已生效，但直至下月起開始執行罰則。

依照規定，住戶數在一至八戶之間的建築，業主首次違規將面臨25元罰款，再犯則為50元、第三次違規提高至100元。對於住戶數九戶以上的建築，首次違規的罰款從100元起始，第三次違規則可達300元。

市清潔局(DSNY)表示，在執法前的緩衝期間已發出逾2萬7000張警告單。代理局長哈洛軒(Javier Lojan)指出，當局的督察人員會前往檢查各街區，若確認該處未妥善將廚餘與園藝廢棄物分開回收，便會開出罰單。

此外，四戶以上的公寓或大樓業主及管理方，需在建物內設立明確標示的堆肥專用容器存放區。這些容器容量不得超過55加侖，且須有密蓋。為保持潔淨，市府建議容器內可鋪紙張、透明塑膠袋或可分解塑膠袋。

為降低異味與汙染風險，清潔局也建議，住戶在使用後請立即蓋緊容器，並在投放前瀝乾食物殘渣的多餘水分，和在拋棄前先將食物殘渣冷凍，以減少異味及昆蟲滋生。

若所在建築尚未配備指定堆肥桶，民眾可自行準備一個符合尺寸且有密蓋的容器，並向清潔局申請免費的「堆肥回收」標籤。此外，清潔局也在官網提供了棕色回收桶售賣渠道。

按照規定，清潔局將定期收集所有廚餘，包含肉類、骨頭、貝殼及乳製品和已烹調或加工的食物，以及沾染油脂的紙盤和披薩(Pizza)盒等。同時，落葉及園藝廢棄物如花卉、聖誕樹等都包含在回收範圍內，並接受經認證或標示「可堆肥」的商品。對於體積過大的庭園廢棄物，可置於紙質或透明塑膠袋中，樹枝與細木條則可綑綁後放置於回收桶旁。

然而，寵物排洩物、醫療廢棄物、尿布，以及泡沫塑膠等個人或衛生用品，一律禁止投入堆肥回收桶。同時，在清潔局會將回收得到的有機廢棄物轉化成堆肥後，市民可於官方公布的堆肥領取地點免費領取成品。

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