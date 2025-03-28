亞當斯前高級顧問濫用職權 罪成

市府的前高級顧問、亞當斯的長期盟友皮爾森，經調查後證實濫用職權。(紐約市警)

紐約市 長亞當斯 (Eric Adams)前高級顧問皮爾森(Tim Pearson)曾在2023年涉濫用職權，暴力對待三名移民 庇護所的警衛，導致連同市長、紐約市警等被三人控告；該案目前迎來最新進展，皮爾森濫用職權罪名成立、且曾向調查人員撒謊，為與三名原告達成和解，市府預計將支付六位數的賠償金。

起訴書指，2023年10月17日，皮爾森出現在曼哈頓中城的移民收容所進行安全檢查，當被要求出示身分證時，皮爾森隨即指示警員逮捕和拘留這些警衛；這些警衛分別是羅森塔爾(Terrence Rosenthal)、貝爾(Leesha Bell)、以及韋爾登(Angelica Weldon)，據監控錄像和其他目擊者指出，皮爾森還曾用手掐住貝爾的脖子，用力推她，導致其向後倒在櫃台上、眼鏡從臉上掉落。

「滾出我的視線外！」，皮爾森曾對貝爾喊道，並警告警衛們若不讓他未出示證件就進去，將會讓他們失去工作；三名警衛同月提出訴訟，控告皮爾森、亞當斯、市警總局和兩名警員，當中還包括皮爾森的司機。

這起案件後來交由市法務局展開調查，當局上個月發布的報告總結，皮爾森濫用職權，並在此事件發生期間和之後向警察撒謊；法律紀錄顯示，所有被告均由市法律局代理，除皮爾森之外，在紀錄上未顯示有律師代表。

目前還尚不清楚和解金的金額多大，但知情人透露大約在六位數，而和解文件將預計在幾天內簽署；亞當斯辦公室的發言人並未作出回應，但市法務局發言人寶路西(Nicholas Paolucci)證實了這項和解協議，「解決此案乃是符合市府的最大利益。」

據悉，皮爾森是前紐約市警檢驗員，也是亞當斯的長期盟友、老朋友之一，在亞當斯陷入貪腐醜聞期間，皮爾森也在去年9月被聯邦調查人員突擊家中，沒收了電子設備，以調查市府高級官員是否參與合約回扣項目，不久後皮爾森提出辭職。