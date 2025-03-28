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華裔作曲家陳怡 今起2日免費音樂會巡演

記者曹馨元╱紐約報導
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著名華裔作曲家陳怡將攜聖陸克樂團，於28日(周五)、29日(周六)，在紐約市各區帶來免費的音樂會。(圖片取自MOCA官網)
著名華裔作曲家陳怡將攜聖陸克樂團，於28日(周五)、29日(周六)，在紐約市各區帶來免費的音樂會。(圖片取自MOCA官網)

著名華裔作曲家陳怡將攜聖陸克樂團(Orchestra of St. Luke's)，於今28日(周五)、29日(周六)，在紐約市各區帶來免費音樂會。

陳怡的作品以將東方傳統元素融入西方古典樂見長，擅長在作曲中以極具想像力的形式融入她在中國見到的風土民情，而此系列音樂會也將有笛子、古琴演奏家帶來令人耳目一新的東方色彩。

據了解，陳怡曾經歷文革下鄉，並將自己在新疆等地聽到的少數民族音樂融入西方古典樂中。現年71歲的她，是密蘇里大學堪薩斯城音樂學院的特聘教授，也曾與紐約愛樂樂團(NY Philharmonics)、曼紐因(Yehudi Menuhin)、馬友友等著名樂團及音樂家曾經合作。

在本年度紐約愛樂樂團於舉辦的農曆新年音樂會上，陳怡所作的「中國民族舞組曲」大放異彩。通過民族舞組曲的三段音樂，她致敬了家鄉汕頭的獅子舞，並以小提琴及樂隊模仿嗩吶吹奏的聲音；而秧歌一曲中，樂隊成員則通過嘴部發聲、模仿打擊樂，描繪了一個秧歌隊從遠處走來的場景；新疆舞的旋律採用維吾爾族的古典音樂木卡姆，以不同於西方古典樂的七拍節奏帶來創新聽感。

陳怡將於28日(周五)下午3時，在曼哈頓美國華人博物館(MOCA)舉行座談及音樂會；28日晚7時，她將帶領樂團到布碌崙(布碌崙)公共圖書館中央分館演出；29日下午2時，她也將於法拉盛藝文中心(Flushing Town Hall)帶來音樂會。所有演出免費，但建議觀眾提前註冊，讀者可在官網註冊及了解更多信息：https://shorturl.at/VbpaA。

古典樂 布碌崙 新疆

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