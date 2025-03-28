490億元 華爾街2024年賺翻 紐約貧富差距更大

州主計長發布報告指，紐約市金融證券行業2024年總體利潤同比增加九成，就業人數和獎金總額均破歷史紀錄。(記者許君達╱攝影)

州主計長狄拿波利(Thomas P. DiNapoli)發布統計報告，顯示紐約市 金融證券行業2024年總利潤達490億元，比上年度增加90%，而該行業的就業人數和年度獎金總額也均打破歷史紀錄。

數據顯示，2024年紐約市證券行業員工獲得的獎金總額達到475億元，比2023年增加34%；人均數額為24萬4700元，同比增加31.5%。與此同時，金融公司仍在擴張，2024年紐約市證券行業創造的就業崗位則達到20萬1500人，20年來首次超過20萬。

狄拿波利分析，獎金和就業人數創新高，表明華爾街的業務表現強勁，這對紐約市的稅收和財政來說是一大利好，同時也證實2024年度美國和全球經濟的表現良好。金融業是紐約最重要的經濟支柱，2023至2024財年，華爾街貢獻了紐約州19%的稅收和7%的紐約市稅收入，金融從業者占紐約市所有私營部門就業崗位的近十分之一，而位於紐約市的金融業崗位占到全美同行業的18%，高於所有州和大都市，因此稱紐約為「金融之都」毫不為過。

此外，根據2024年5月的統計，金融從業者在疫情後返回辦公室上班的返崗率也超過全市平均水平，極大帶動了紐約市商業地產的恢復，例如，摩根大通(JP Morgan Chase)正在曼哈頓 建設新的總部大樓，還購買了附近的另一座商用樓宇。狄拿波利還估算，2024年度金融業的獎金將再貢獻6億元的州所得稅和2億7500萬元的市稅收入。

不過，在金融業盈利大增的同時，紐約市的生活成本繼續增加，令貧富差距進一步擴大。根據聯邦勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)2024年12月的數據，紐約都會區的消費者價格指數(CPI)與上年同期相比增加4.3%，遠高於全美平均的2.7%。其中，住房成本增加了5.7%、食品價格整體上漲1.8%、交通成本上漲3.8%，家用瓦斯成本漲幅更是達到13.9%。

根據曼哈頓區長李文(Mark Levine)本月發布的區情咨文，在金融從業者密度最高的曼哈頓，2024年的租金 均價達到每月5368元，三室公寓的平均月租金甚至已過萬，過高的住房成本加劇了無家可歸危機，也令教師、醫護、司機等社會服務提供者無力就近居住。