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州預算擬砍市教育經費 民代抗議

記者曹馨元╱紐約報導
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紐約州參議員劉醇逸、州參議會教育委員會主席梅耶要求2026財年州預算案不再苛扣紐約市教育經費。(劉醇逸辦公室提供)
紐約州參議員劉醇逸、州參議會教育委員會主席梅耶要求2026財年州預算案不再苛扣紐約市教育經費。(劉醇逸辦公室提供)

紐約州參議員劉醇逸、州參議會教育委員會主席梅耶(Shelley Mayer)等民代26日召開記者會，要求2026財年州預算案不再苛扣紐約市教育經費；而紐約州長霍楚(Kathy Hochul)在預算案中，將紐約市學校獲得的預算縮減近3億5000萬元。

自2007年起，紐約州一直使用基礎教育資金分配規則(Foundation Aid)来決定如何將教育經費分配給全州700逾個學區；18年來，全州地區薪資、貧窮人口比例、學生出勤率等數據發生了巨大變化，但該分配規則卻一直沒有更新，導致有不少批評者指，如今採納的分配規則早已過時，急需採取重大改變。

在新財年的預算案中，霍楚對基礎教育資金分配規則進行了部分變更，主要更新了各學區不同的貧困狀況；這一變更也導致，紐約市學校系統獲得的預算較變更前減少了近3億5000萬元。

反對者指出，僅根據貧困狀況更新資金分配規則，並不能如實反映紐約市學生及學校的需求；而州眾、參議院也建議，應提高紐約市學區不斷攀升的生活成本數值，同時提高分配給多英語學習者(English Language Learner)學區的預算，以確保更多資源能用於紐約市這一高需求學區。

「目前的預算案對資金分配規則提出的修改，有可能剝奪紐約市學校的重要資金，而這些資金正用於支持紐約市最需要幫助的孩子」，州參議會紐約市教育委員會主席劉醇逸表示，「參、眾議會的預算決議案採取了重要的步驟，更新了過時的成本指數，以考慮到全州各地的成本差異，並增加了對英語學習者及新移民的資助」。

梅耶也強調，紐約市公立學校系統內有許多背景各異的學生，許多是經濟條件較差、英語作為第二語言、有殘障情況、或居住在臨時住所中的學生；「學區獲得的資金應當要能反映學生需求，這是至關重要的」。

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