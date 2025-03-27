市府投入550萬擴大免費游泳課程 助低收入家庭

市長亞當斯(Eric Adams)與市公園局局長多諾霍(Sue Donoghue)在法拉盛草原可樂娜公園游泳中心宣布，市府將投入550萬元擴大免費游泳課程。(取自市長辦公室)

市長亞當斯 (Eric Adams)與市公園局局長多諾霍(Sue Donoghue)近日在法拉盛草原可樂娜公園游泳中心(Flushing Meadows Corona Park Aquatics Center)宣布，市府將投入550萬元擴大免費游泳課程，新增4800名二年級受益學生，總受益人數將達1萬8000人，為低收入 家庭節省約130萬元的游泳課程費用。課程將於市公立學校泳池及部分合作的室內泳池舉行。

該計畫最早於亞當斯今年的市情咨文中提出。去年財年，市公園局已為超過1萬3000名青少年提供免費游泳課程，幫助家庭減輕負擔。

該計畫每學年分冬、春、秋三期，每期六班，每班約20名學生，全年約360至370名學生受益，重點服務低收入社區。

新任營運副市長羅斯(Jeffrey Roth)表示，在提升游泳安全性上，僅投資泳池作用有限，最關鍵的步驟還是讓兒童學習游泳技能，「我們很早就開始為二年級的孩子們提供免費的游泳課程，他們學會這一項技能將受益終身。」

去年夏天，紐約市 海灘共發生七起溺水死亡事故，其中僅一起發生在救生員值班期間。此外，自新冠疫情後，市府長期面臨救生員短缺問題。為解決此困境，市府於2024年5月與救生員工會仲裁委員會達成協議，放寬淺水池救生員資格標準，更新視力要求，使其符合業界標準。 去年，市府與紐約市公務員公會(District Council 37)達成協議，將救生員時薪永久提高至22元，並為回聘救生員提供每年1000元獎金。

除了兒童游泳課程以外，市府的「學習游泳」(Learn to Swim)計畫還為一歲半以上的幼童以及62歲以上的老年人提供課程，去年服務6800餘人。