取締非法攤販 黃敏儀關注人手不足

黃敏儀表示，無照攤販長期占用人行道，對正規繳稅經營的小型店家造成不公平競爭。(黃敏儀辦公室提供)

市議員黃敏儀25日在市議會預算聽證會上，質詢市清潔局代理局長洛漢(Javier Lojan)，關注全市僅40名針對街頭小販的執法人員，是否足以應對非法攤販問題，並要求加強法拉盛 等地執法。

黃敏儀表示，在她所屬的法拉盛選區，無照攤販長期占用人行道，不僅造成行人擁擠與通行困難，也引發公共安全疑慮，對正規繳稅經營的小型店家造成不公平的競爭。

根據市府資料，目前全市專責處理街頭小販的執法人員僅有40人，平均分配至五大區後，每區實際投入前線的人力更為有限。部分社區如法拉盛、可樂娜(Corona)等商業街區，因人流密集、攤販數量龐大，執法單位長期面臨人力調度困難，造成執法無法全面覆蓋的情況。

黃敏儀說，即便現有執法人員已盡力執行任務，但人力配置遠不足以涵蓋全市範圍，「40人根本無法有效處理五大區的違規問題，這是現實。」

她強調，作為市議會預算協商小組成員，將優先推動增加街頭小販的執法人力，「我們的居民與商家應該得到解決長期問題的具體方案。我將與清潔局合作，尋找強化執法的具體途徑，提供必要資源，讓街道更安全、通行無阻。」

除人力問題外，黃敏儀也關注市清潔局是否確實執行去年通過的新規定，該規定針對重複違反垃圾處理及違規設置「門前攤位」的商家提高罰金。

她指出，提高罰金的目的在於產生實際嚇阻效果，改善部分商業區域垃圾囤積與攤位管理混亂的狀況。市清潔局回應，目前已著手與各區社區委員會及在地組織合作，進行宣導與說明，協助商家更清楚了解並遵守新規。