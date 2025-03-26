新垃圾桶上路實施混亂 惹民怨

紐約市清潔局(DSNY)於去年11月推出的新垃圾桶法規，這項旨在改善市容的措施在實施過程中困難重重，引發市民抱怨。(記者高雲兒╱攝影)

紐約市 清潔局(DSNY)於去年11月推出的新垃圾桶法規，自今年1月2日起正式執法，要求所有住宅垃圾必須放入不超過55加侖的密封垃圾桶，減少市內堆積的黑色垃圾袋並遏制鼠患。然而，這項旨在改善市容的措施在實施過程中困難重重，引發許多居民和環衛工人不滿，尤其是垃圾清理不乾淨、垃圾罰單錯開等，都導致怨聲載道。

許多居民反映，垃圾桶供應延遲、執法標準不一，導致不少人無所適從。一名來自皇后區 貝賽的華人居民抱怨：「問題是垃圾桶裡的垃圾沒有全部清理，剩下的垃圾怎麼辦？夏天一到，豈不是會生蟲？」

除了居民抱怨，新垃圾桶的重量和體積也給環衛工人帶來挑戰。許多工人反映，由於桶子太重、垃圾難以完全倒出，導致底部殘留垃圾，影響清理效果。有居民表示：「我半夜特意觀察了一下，垃圾桶太重，工人只能彎腰撿幾袋上面的就走了，每次都剩下一半在底部。機械裝卸不知道何時才能全面使用？」

目前，紐約市的大部分垃圾車仍未配備適應新垃圾桶的機械升降設備，只有哈林區(Harlem)完成改裝。市府表示，全市垃圾車更新預計還需數年時間，這意味著現有的人工收集方式仍將持續一段時間。

在人口密集的社區，例如皇后區法拉盛，許多房主因他人非法傾倒垃圾而遭罰，導致爭議不斷。有居民表示：「他們給了我錯誤罰單，明明是隔壁沒分類好，垃圾擺在一起，結果我家卻被開單。」

清潔局表示，環衛人員只能對「即時」發現的垃圾違規行為開罰，因此無法確定垃圾的真正丟棄者。該機構建議居民如發現非法傾倒行為，應立即報告以避免不必要的罰單。

此外，新垃圾桶自推行以來，失竊案件頻傳。雖然清潔局建議居民報警，但警方是否能追回垃圾桶仍是未知數。市府鼓勵居民在垃圾桶上標註地址，或使用亮色油漆做標記，以降低被盜風險。

為幫助低收入 居民適應新規，紐約市議會近約通過法案，計畫向符合條件的家庭免費提供垃圾桶；凡符合紐約州「學校稅減免計畫」(STAR)資格的家庭，可於今年8月開始領取免費垃圾桶。