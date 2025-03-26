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聯合國第69屆婦女大會 多名傑出華人女性獲獎

紐約訊
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世界亞裔⼥性聯盟主席艾倫趙瓊表示，這次平行論壇一個重要內容，就是要表彰為社會在各個領域作出特殊貢獻的傑出女性。(圖片由主辦方提供)
世界亞裔⼥性聯盟主席艾倫趙瓊表示，這次平行論壇一個重要內容，就是要表彰為社會在各個領域作出特殊貢獻的傑出女性。(圖片由主辦方提供)

聯合國第69屆婦女地位委員會大會近日在紐約聯合國總部閉幕，平行論壇日前也在外交官宴會大廳舉行，200名來⾃世界各地的嘉賓齊聚一堂，聚焦女性力量及關愛孤獨症兒童，並舉行「愛與希望 與大師同行」的藝術特展；多名華人女性在會上獲表彰。

活動主辦⽅、世界亞裔女性聯盟(World Alliance of Asian Women)主席艾倫趙瓊表示，希望此次論壇不是一場流於表面形式的討論，而是一場行動的感召、改變的開始；而這次平行論壇一個重要內容，就是要表彰為社會在各個領域作出特殊貢獻的傑出女性，肯定女性在社會發展中不可或缺的角色，為世人樹立典範。

三位女性獲頒「傑出女性終身成就獎」，包括諾貝爾醫學獎得主屠呦呦、名列「富比士」中國富豪榜的香港富華國際集團創辦人陳麗華，以及孫中山和平教育基金會主席孫穗芳。同時，著名作家顧月華、王渝，資深記者曾慧燕，及「曼哈頓的中國女人」作者周勵，共獲「國際華文女傑：傑出女性終身成就獎」。

曾出任美國運輸部長和勞工部長的趙小蘭，美國華裔電視節目主持人、企業家靳羽西、全美亞太裔美國人律師協會會長黃唯，以及華美協進社董事鄭安瀾，也獲得了「亞裔美國社會特別貢獻獎」。

此外，致力於通過馬術治療，幫助孤獨症兒童提高社交能力、身體協調性的「手拉手馬場」(Hand In Hand Farm)聯合創始人伯傑夫婦(David W. Berger & Athena Bethany Perry)，獲頒「國際公益慈善傑出貢獻獎」。

亞裔 聯合國 諾貝爾

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