廣西三月三藝術節 山歌對唱活動多

第五屆美國廣西「三月三」鄉音播全球藝術節將於30日在法拉盛喜來登酒店二樓舉行。(記者高雲兒╱攝影)

由美國廣西同鄉會、紐約中國旗袍會、美國廣西總商會、美國廣西社團總會及美國東方文化藝術團聯合主辦的「第五屆美國廣西『三月三』鄉音播全球藝術節」將於30日(周日)上午11時在法拉盛 喜來登酒店二樓舉行。

此次活動以「廣西三月三」為主題，旨在向全球展示和傳承廣西各民族的豐富傳統文化，並促進與當地社區各族裔的交流與合作，推動建設多元文化和諧包容的社區。

「廣西三月三」歌仙節已有千年歷史，不僅是民族文化的盛會，更是促進民族經濟交流的重要平台，其中最具特色的是歌仙劉三姐的傳說——她唱山歌、騎魚升天成仙的故事，成為廣西人民心中的文化象徵。

在廣西，青年男女常通過山歌對唱、彩調選擇配偶，尤其是壯族青年，山歌對唱定姻親的習俗在廣泛流行。清代時期，柳州魚峯山、桂林灘江、河池宜山、南寧武鳴、融安融水、三江等地區，每年都會舉行規模盛大的「三月三歌墟」，吸引數百甚至數千人參加，並成為各族人民交流的重要平台。

本次藝術節免費對外開放，活動內容豐富多樣，包括廣西山歌對唱、少數民族歌舞表演、少數民族服裝走秀等精彩節目。現場還將提供免費的廣西打油茶，並有小朋友彩繪活動，以及桂林米粉、粽子等各類廣西小吃，柳州螺絲粉等特色美食，還有小商品展銷。