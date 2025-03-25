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處理車禍查到大批武器 62分局2警員獲月度最佳獎

記者胡聲橋／紐約報導
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62分局兩名警員對事故車輛例行檢查中繳獲眾多武器。(警方提供)
62分局兩名警員對事故車輛例行檢查中繳獲眾多武器。(警方提供)

市警62分局兩名警員科隆(Michael Colon)和庫拉斯(Lukas Kuras)近日在高速公路發生交通事故後，對車輛進行例行檢查時竟然發現車上有多種武器，包括手槍、攻擊步槍、大砍刀、彈藥和防彈背心，這兩名警察沒收了這些武器並逮捕了駕駛，獲得該分局2月的「月度最佳警員」。

62分局局長劉志強(Eddie Lau)在3月份舉行的警民會議上宣布警員科隆和庫拉斯榮獲2月的最佳警員。他表示，2月27日下午兩點，科隆和庫拉斯接到報告，在Belt Parkway上發生了一起交通事故，要求他們馬上去處理。這兩名警員一開始以為只是一起尋常的交通事故，但他們很快得知，事故車輛駕駛可能有武器。

當他們趕到事故現場後，發現副駕駛座位上有一把左輪手槍，他們把槍拿走，並要求駕駛下車。駕駛下車後，這兩名警員又發現駕駛身穿防彈背心，而且腰上還佩戴著另一把手槍。警員於是對這名駕駛進行了控制，並對事故車輛進行了全面搜查，這兩名警員在車後備箱發現了一把攻擊步槍，還發現了八個彈夾、三把大砍刀、一把斧頭、另一件防彈背心和三個無線電通話器等違禁物品。

這兩名警員說，在事故車輛中搜出那麼多武器是他們始料未及的，簡直就是把一次例行檢查變成了一次大行動。他們還說，更危險的是，他們搜到的這些槍枝都已上膛。不過，因為這輛車當時出了車禍，駕駛需要他們的幫助才能從車裡出來，所以他們的執法行動沒有遇到任何抵抗。

這名駕駛隨後被逮捕和控罪，目前正在等候審理。

市警62分局局長劉志強(左一)為兩名「月度最佳警員」科隆(右二)和庫拉斯(左二)...
市警62分局局長劉志強(左一)為兩名「月度最佳警員」科隆(右二)和庫拉斯(左二)頒獎。(記者胡聲橋╱攝影)

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