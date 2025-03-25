加強執法 曼哈頓2公車線將增車載攝像頭

行駛於曼哈頓第五大道的M2和M4線公車將增加移動攝像頭抓拍系統，主要針對違法占用公車專用道的駕駛行為。(MTA提供)

大都會 運輸署(MTA)宣布，在曼哈頓 運行的M2和M4線公車即將配裝自動拍攝執法系統(ACE)以抓拍違法使用公車專用道或違規停車的行為。這兩條公車線路將從今年4月28日(周一)開始抓拍，在開始抓拍的前60天過渡期內，違法駕駛員將收到警告通知，過渡期過後再違法者，將吃到至少50元的罰單。

M2和M4均自北向南貫穿曼哈頓最繁華的區域。其中M2線路起始自上城的華盛頓高地(Washington Heights)，至中央公園北端後，轉入第五大道，一直南行至東村。M4線路始自曼哈頓最北端的英伍德(Inwood)，經百老匯大道和110街後，同樣轉入第五大道，南行至32街。兩線北部路徑均未設公車專用道，因而可供抓拍的路段僅為第五大道。

作為紐約的標誌性地標，第五大道從60街至34街路段是全市唯一擁有兩條公車專用道的道路，除M2、M4等普通線路外，亦有大量往返於曼哈頓和其他四區的快速通勤線路和往返於紐瓦克機場等地的跨州班線也會途徑該路段。第五大道該路段共有四條車道，所有車輛都只能使用除公車專用道外的其他兩條車道，如需右轉，則難免與公車專用道內的車輛發生衝突；而如需臨時停車，亦不可占用公車專用道，只能停靠於左側。

目前，紐約市 已有34條線路、超過1000輛公車開始使用ACE系統抓拍違規行為。抓拍主要針對違規占用公車專用道行駛、臨時停車或雙排停車的行為，對於臨時停車者則有一定寬限，只有在一個時間段內連續被兩輛或以上公車拍到、且沒有移動位置的車輛才會遭到處罰。

數據顯示，從去年8月ACE系統開始啟用後，紐約市針對公車專用道違規行為的罰單數量猛增，去年12月內，就開出了超過14萬張。